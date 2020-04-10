【新冠肺炎】綏芬河入境病例多在俄已有症狀　有人發病12天入境

內地新冠肺炎疫情逐步受控，不過，海外輸入型病例增長的壓力則不見消退。近日，因大量源自俄羅斯的輸入型病例從綏芬河口岸入境中國，綏芬河市防疫壓力陡增。綏芬河—波格拉尼奇內公路口岸4月7日至4月13日臨時關閉。 據當地政府介紹，在綏芬河入境的輸入型病例大多在俄國即已有症狀，而其中一例甚至是發病12天后才入境中國接受治療。

據國家衛健委消息，4月9日0-24時，黑龍江全省新增境外輸入確診病例28例，均為中國籍，從俄羅斯輸入，他們均由綏芬河口岸聯檢大廳入境，並由綏芬河海關綜合技術中心實驗室核酸檢測陽性。

哈爾濱海關所屬綏芬河海關關員對入境客車實施登臨檢疫。（中新網）

4月9日晚，牡丹江市長王文力等官員召開記者會介紹疫情最新動態。

據介紹，截至4月10日，綏芬河市人民醫院收治確診病例68例，無症狀感染者103例；牡丹江市康安醫院收治輕型、普通型確診病例49例，無症狀感染者34例；牡丹江醫學院附屬紅旗醫院收治重型2例、危重型4例。

據稱，由於綏芬河口岸輸入病例多數在俄羅斯已經出現發熱、咳嗽等症狀後長途幾經周折返回，目前6例重症病例均為此種情況，最長1例發病12天后才入境接受治療，同時合併嚴重的基礎性疾病，也是目前最危重的1例。

由於境外輸入病例增加，綏芬河市疫情防控指揮部4月7日發佈通知稱，全市所有小區自4月8日6時起實行封閉管理，嚴守小區大門、樓道單元門和居民家門。

中國駐俄羅斯大使館4月8日在官方微博上公布，指從中俄兩國有關主管部門獲悉，中俄陸路邊境口岸人員通道目前已全部臨時關閉。