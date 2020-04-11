【新冠肺炎・美國】國防部再派遣300名醫護前往紐約醫院

美國紐約州的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴峻。國防部長埃斯珀（Mark Esper）4月10日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《今晨》（This Morning）訪問時，表示將再派遣300名醫護前往紐約市的醫院支援。

圖為3月31日，有戴口罩的人在新澤西州的街頭走過，可以見到國防部派往紐約市的舒適號醫院船。（路透社）

埃斯珀表示，紐約市現時有25,000名來自國防部的醫生、護士以及其他醫護人員，包括近千名派往改建為臨時醫院的雅各布賈維茨會議中心（Jacob K. Javits Center）。他也指，已經派出350名醫生、護士和呼吸治療師前往11間紐約市醫院，另外將再派出300名醫護。

載有約4,000名船員的航空母艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）目前有逾400人確診。埃斯珀指，海軍採取謹慎行動，控制航母疫情，並保障船員的健康。他也表示，只有不足10%的船員感染，大部份的病情輕微，並已經派出醫生和物資前往航母。

五角大樓4月8日公布，國防部相關的死亡個案增至8宗，包括2名承包商、5名國防部職員以及1名陸軍國民警衛隊成員。累計有逾2,000名部隊成員確診。