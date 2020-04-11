美媒：特朗普政府擬嘗試成立新組織取代世衛

美國總統特朗普（Donald Trump）4月10日再度批評世界衛生組織（World Health Organization，WHO）以中國為中心，並說下周會決定是否停止資助WHO。有美國媒體稱特朗普的幕僚正討論可能導致深遠影響的懲罰WHO行動，包括中斷美國對組織的財務支援，以及嘗試成立新的組織取代WHO。

美國新冠肺炎疫情：美國總統特朗普4月10日再次批評世衛，圖為他當天在白宮講話。（AP）

美國Politico網站4月10日引述1名知情人士稱，特朗普政府官員在草擬信件，當有關方面做出決定後，便宣布暫停美國向WHO以及泛美衛生組織（Pan American Health Organization）的資助。信件內容會同時告知國務院、美國國際開發署（U.S. Agency for International Development）和其他機構嘗試將資金轉給現有的替代組織。

美國總統特朗普和世衛近日「隔空開火」，互相指對方將新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情政治化。

Politico引述知情人士稱一些白宮幕僚建議在聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）基礎上建立替代機構。UNAID成立於1990年代中期，其成立的背景是世衛處理愛滋病傳播的方式引起廣泛不滿。

Politico在文中引述2名消息人士稱，美國務院和美國國際開發署的很多官員都支持改革WHO的想法，以及對整個聯合國進行更廣泛的改革，同時也有很多人對中國做出嚴厲的影響行動感到警惕。