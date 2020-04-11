【美國大選】民調顯示拜登領先特朗普11個百分點

美國媒體4月9日公布的民意調查顯示，民主黨總統初選參選人拜登（Joe Biden）的支持度領先現任總統特朗普（Donald Trump）11個百分點。

美國大選：自疫情爆發以來，美國總統特朗普不時在記者會上發表引發熱議的言論，包括批評中國和世衛等。圖為他4月10日在白宮講話（AP）

美國民主黨總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）8日宣布退選，這讓前副總統拜登很大機會成為黨內初選贏家，代表民主黨在2020年11月大選中挑戰特朗普。

美國有線新聞網絡（CNN）委託SSRS民調公司展開民意調查，民調公司在3日至6日以電話訪問形式收集1,002人的意見。結果顯示，拜登以53％比42％的支持率領先特朗普。

民調顯示，拜登和特朗普的支持率在應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情方面為52％比43％，醫療健保方面是57％比39％，協助中產階級方面57％比38％，拜登在這些議題上均更具優勢。但在經濟方面，特朗普的支持率雖然有所減少，但依然以50％比46％的支持率稍微領先拜登。

特朗普近來頻頻現身白宮記者會解釋疫情，但言論不時惹來爭議，《紐約時報》報道「白宮的盟友和共和黨議員愈來愈相信，記者會對總統的傷害大於對總統的幫助」。