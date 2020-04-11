【新冠肺炎】美國成全球首個單日錄得逾2000死國家

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍然嚴峻。4月11日的最新數據顯示，美國確診人數已經突破50萬，單日死亡人數也破紀錄，成為全球首個單日新冠肺炎死亡人數超過2,000人的國家。

Worldometer網站11日全球實時統計顯示，美國新冠肺炎確診病例突破50萬宗，達到501,648宗，累計死亡18,666宗，累計治癒27,239宗。

美國總統特朗普4月10日出席疫情記者會，表示美國人表現極大抗疫決心，估計最終死亡人數將遠遠低於預測的10萬人。（AP）

法新社4月11日引述美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）新冠肺炎疫情統計數據顯示，美國成為全球首個單日死亡人數超過2,000人的國家。在過去24小時內，美國死亡病例達2,108人。

美國《華爾街日報》10日報道，根據統計全國37個州份至少2,190間養老機構出現疫情，15,473人確診，2,342人死亡。數據反映長年作為最脆弱的人群面臨的風險比已知的更嚴重，不過有可能「只是冰山一角」。

《華爾街日報》指出，根據已有數據，各地養老機構已出現至少15,473宗確診病例，比聯邦政府公布的情況更差。即便如此，幾乎也可以肯定低估疫情傳播的程度，因為並非所有州都提供數據，部門州提供的數據也不完整。

哈佛大學醫學院教授格拉博夫斯基（David Grabowski）表示，上述數據展現的可能只是「冰山一角」，說明「我們為防止出現這種情況所做的努力沒取得效果。」