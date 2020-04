【新冠肺炎】HBO劇集《切爾諾貝爾》戲服公司　改生產口罩助抗疫

新型冠狀病毒(COVID-19)疫情持續快將三個月,全球確診個案已突破140萬宗。截止周二(7/4),確診人數最多的美國和西班牙,分別有超過40萬人及14.6萬人染病,荷李活製作完全暫停,而曾經為HBO神劇《切爾諾貝爾:傷心的兒童》(Chernobyl)和占士邦電影系列製作戲服、總部位於西班牙馬德里的服裝公司Peris Costumes,其行政總裁Javier Toldeo日前在官網發表公開信,開首第一句便說:「我們如活在一個真實比虛構故事更可怕的惡夢裏!(We are living a nightmare in which reality overcomes fiction. )」之後宣布公司位於馬德里以及葡萄牙首都里斯本的工場,會臨時改為製作口罩、防護長袍及頭罩等,並會捐給前線醫護、醫院、社區會堂、社會服務機構和警察宿舍,亦會派發給有需要長者。

《切爾諾貝爾:傷心的兒童》故事講述切爾諾貝爾核電廠爆炸後,蘇共政權需要派人善後,劇中經常出現這些工作人員穿上輜射防護衣的場景。(HBO《切爾諾貝爾:傷心的兒童》劇照)

總部位於西班牙馬德里的服裝公司Peris Costumes,其行政總裁Javier Toldeo日前在官網發表公開信,宣布公司於馬德里以及葡萄牙首都里斯本的工場,會臨時改為製作口罩、防護長袍及頭罩等。(periscostumes.com)

《切爾諾貝爾:傷心的兒童》由Craig Mazin負責編劇、Johan Renck執導,2019年5月上架,將1986年切爾諾貝爾核電廠爆炸事故發生之後的人和事,分開5集重現觀眾眼前。(《切爾諾貝爾:傷心的兒童》宣傳海報)

《切爾諾貝爾:傷心的兒童》於年初舉行的「第77屆金球獎」(77th Golden Globe Awards)奪得迷你劇組最佳劇集和最佳男配角兩項大獎,站在圖中左邊第一位的是最佳男配角得獎演員Stellan Skarsgård。(Getty Images)

Peris Costumes是歐洲著名戲服公司,成立於1856年,現時收藏的戲服及配飾超過600萬件,供不同年代和題材的電影與劇集租用。(periscostumes.com)

Javier承認,面對嚴峻疫情,「此舉只是杯水車薪(Just a drop in the ocean),但已經幫到很多人。」Javier又在公開信中呼籲,有意一同抗疫的不同單位能夠主動聯絡,他們會樂意提供製作方式、布料和各種有用物資。不過,Peris Costumes和Javier本人的公開信中,沒有提供更多參考資料,指出由他們生產的防護衣物,是否符合國際認證標準。

由HBO和英國天空廣播(Sky UK)聯合製作的《切爾諾貝爾:傷心的兒童》,Craig Mazin負責編劇、Johan Renck執導,2019年5月上架,將1986年切爾諾貝爾核電廠爆炸事故發生之後的人和事,分開5集重現觀眾眼前,此劇在多個地方取景,而且集中在立陶宛,包括首都維爾紐斯(Vilnius)、東部城市維薩吉納斯(Visaginas),以及伊格納利納核電廠(Ignalina Nuclear Power Plant)取景,拍攝期長達4個月,由於故事真實還原30年前的歷史,帶出極權統治下普羅百姓從來都是統治者棋子的訊息,配合大量充滿警世意味的對白,播出後大受歡迎,並於年初舉行的「第77屆金球獎」(77th Golden Globe Awards)勇奪迷你劇組最佳劇集和最佳男配角兩項大獎。

