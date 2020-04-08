【新冠肺炎】HBO劇集《切爾諾貝爾》戲服公司　改生產口罩助抗疫

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續快將三個月，全球確診個案已突破140萬宗。截止周二（7/4），確診人數最多的美國和西班牙，分別有超過40萬人及14.6萬人染病，荷李活製作完全暫停，而曾經為HBO神劇《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）和占士邦電影系列製作戲服、總部位於西班牙馬德里的服裝公司Peris Costumes，其行政總裁Javier Toldeo日前在官網發表公開信，開首第一句便說：「我們如活在一個真實比虛構故事更可怕的惡夢裏！（We are living a nightmare in which reality overcomes fiction. ）」之後宣布公司位於馬德里以及葡萄牙首都里斯本的工場，會臨時改為製作口罩、防護長袍及頭罩等，並會捐給前線醫護、醫院、社區會堂、社會服務機構和警察宿舍，亦會派發給有需要長者。

《切爾諾貝爾：傷心的兒童》故事講述切爾諾貝爾核電廠爆炸後，蘇共政權需要派人善後，劇中經常出現這些工作人員穿上輜射防護衣的場景。（HBO《切爾諾貝爾：傷心的兒童》劇照）

《切爾諾貝爾：傷心的兒童》故事講述切爾諾貝爾核電廠爆炸後，蘇共政權需要派人善後，劇中經常出現這些工作人員穿上輜射防護衣的場景。（HBO《切爾諾貝爾：傷心的兒童》劇照）

總部位於西班牙馬德里的服裝公司Peris Costumes，其行政總裁Javier Toldeo日前在官網發表公開信，宣布公司於馬德里以及葡萄牙首都里斯本的工場，會臨時改為製作口罩、防護長袍及頭罩等。（periscostumes.com）

《切爾諾貝爾：傷心的兒童》由Craig Mazin負責編劇、Johan Renck執導，2019年5月上架，將1986年切爾諾貝爾核電廠爆炸事故發生之後的人和事，分開5集重現觀眾眼前。（《切爾諾貝爾：傷心的兒童》宣傳海報）

《切爾諾貝爾：傷心的兒童》於年初舉行的「第77屆金球獎」（77th Golden Globe Awards）奪得迷你劇組最佳劇集和最佳男配角兩項大獎，站在圖中左邊第一位的是最佳男配角得獎演員Stellan Skarsgård。（Getty Images）

Peris Costumes是歐洲著名戲服公司，成立於1856年，現時收藏的戲服及配飾超過600萬件，供不同年代和題材的電影與劇集租用。（periscostumes.com）

Javier承認，面對嚴峻疫情，「此舉只是杯水車薪（Just a drop in the ocean），但已經幫到很多人。」Javier又在公開信中呼籲，有意一同抗疫的不同單位能夠主動聯絡，他們會樂意提供製作方式、布料和各種有用物資。不過，Peris Costumes和Javier本人的公開信中，沒有提供更多參考資料，指出由他們生產的防護衣物，是否符合國際認證標準。

由HBO和英國天空廣播（Sky UK）聯合製作的《切爾諾貝爾：傷心的兒童》，Craig Mazin負責編劇、Johan Renck執導，2019年5月上架，將1986年切爾諾貝爾核電廠爆炸事故發生之後的人和事，分開5集重現觀眾眼前，此劇在多個地方取景，而且集中在立陶宛，包括首都維爾紐斯（Vilnius）、東部城市維薩吉納斯（Visaginas），以及伊格納利納核電廠（Ignalina Nuclear Power Plant）取景，拍攝期長達4個月，由於故事真實還原30年前的歷史，帶出極權統治下普羅百姓從來都是統治者棋子的訊息，配合大量充滿警世意味的對白，播出後大受歡迎，並於年初舉行的「第77屆金球獎」（77th Golden Globe Awards）勇奪迷你劇組最佳劇集和最佳男配角兩項大獎。

點擊下圖欣賞《切爾諾貝爾：傷心的兒童》精彩劇照：