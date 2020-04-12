【新冠肺炎】特朗普擬撤世衛金援之際　英國向WHO捐1.3億鎊

全球多國多在致力抗疫之際，一些國家及地區與全球最高公共衛生機構世界衛生組織（WHO）發生爭拗，就在此時英國4月12日宣布，向世衛及紅十字會等非牟利機構捐出合計2億英鎊。這些資金用於協助外界脆弱的醫療系統，以防第二波疫情成為「回馬槍」，再度衝擊英國。

美國總統特朗普4月7日發推文稱世衛偏袒中國。圖為他4月8日在白宮出席每日疫情記者會時的情形。（Getty）

英國國際發展大臣特里維廉（Anne-Marie Trevelyan）表示，當英國的醫生和護士在本土抗疫之際，也會在全球部署專家以及投放資金，以防第二波疫情來到英國。她說病毒是不辨疆界的，所以英國保護民眾的能力，只會在強化其他脆弱的發展中國家的醫療系統時收效。

該國捐款中的1.3億鎊，將會捐給聯合國各機構，當中6500萬鎊給WHO；全部捐款中的5000萬鎊，讓紅十字會協助發生武裝衝突的地方，另外2000萬英鎊則將交予包括英國本土在內的慈善機構。

世衛與美國在過去一周隔空開火。美國總統特朗普4月7日在Twitter發文指世衛「以中國為中心」。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）4月8日在記者會上回應稱，各國領袖應團結抗疫，停止將病毒「政治化」（politicization）。

特朗普4月10日再度批評世衛以中國為中心，並說下周會決定是否停止資助WHO。有美國政治新聞網站Politico引述消息人士稱特朗普的幕僚正討論懲罰WHO的行動，包括中斷美國對組織的財務支援，以及嘗試成立新的組織取代WHO。