【新冠肺炎】非洲確診病例逾1.3萬個　疫情正向農村地區擴散

撰文：許懿安
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非洲新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，截至當地時間4月11日下午，確診病例總數已逾1.3萬個，累計死亡744個。疫情正向農村地區擴散，多國加大抗疫力度，採取多種措施應對。
數據顯示，截至11日，南非（South Africa）新增確診25個，累計確診2028個，累計死亡25個；喀麥隆（Cameroon）累計確診820個，累計死亡12個；科特迪瓦（Côte d'Ivoire）新增確診53個，累計確診533個，累計死亡4個；尼日爾（Niger）新增確診43個，累計491個，累計死亡11個；布基納法索（Burkina Faso）新增確診36個，累計確診484個，累計死亡27個；加納（Ghana）新增確診30個，累計408個，累計死亡8個。
世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）10日表示，新冠病毒正在非洲農村地區擴散，目前已有超過16個非洲國家出現集群病例和社區傳播。非洲國家本已不堪重負的衛生係統預計將面臨嚴重困難，尤其是在農村地區。世衛組織呼籲非洲各國採取緊急應對措施，加強現有公共衛生和初級衛生保健基礎設施，同時呼籲二十國集團加快對非洲抗疫的支持。