【新冠肺炎・措施】印度擬重啟部分製造業　厄瓜多爾總統減薪抗疫

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，在中國以外疫情持續蔓延之際，除了「重災區」意大利及西班牙疫情雖有趨緩跡象，美國和印度等確診個案在持續急劇增加。多國政府除進行「封國」及「封城」措施，亦有要求人們不要出街、不要外遊以及保持社交距離等等。

印度：國內為期21天的封城措施預定4月14日結束，預期政府會延長措施直至4月底，惟路透社4月13日引述政府消息稱，當局計劃在4月15日之後，重啟部分關鍵的製造業，以抵銷全國為防止新冠病毒傳播而實施封城所造成的經濟損失。

厄瓜多爾：總統莫雷諾（Lenin Moreno）4月12日宣布，他本人與副總統、部長與副部長的薪水將減半，作為因應疫情措施的一部分。有關措施亦影響包括國會議員在內的州份官員。

澳洲：教育部4月12日宣布，政府將推出名為「高等教育救濟包」的補貼措施，通過撥款資助該國高等教育機構開設網課。授課專業為疫情影響下該國現階段的人手高度被需求的職業，包括護理、資訊科技和科學等。課程按計劃將於5月初開始，為期6個月。伊朗：總統魯哈尼（Hassan Rouhani）4月11日表示，已下令相關部門將工作重點放在研發新冠疫苗上。相關部門應對伊朗科技公司和醫學院校的研究中心研發新冠藥物、開發新冠診斷方法、生產新冠疫苗予以支持。

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加拿大：眾議院通過730億加元的工資補貼計劃。計劃項下因疫情損失30%以上收入的公司可以申請政府補貼，支付員工的75%薪酬，以避免公司裁員。計劃持續3個月，公司需每個月申請。計劃還有待參議院通過，並在總督批准後才生效。

緬甸：衛生部4月12日發通告稱，將隔離期由14天延長至28天，其中包括21天在特定地點隔離以及7天的居家隔離。

西班牙：部分行業如建築業和製造業將可在4月13日復工，政府4月11日就相關放寬措施發出指引，企業必須提供適當的防護裝備，並確保員工之間至少有兩米的空間。當局又計劃未來數天在公共交通樞紐派發1,000萬個口罩，但不會強制民眾戴口罩。

美國：紐約市長白思豪（Bill de Blasio）4月11日宣布，當地公立學校在今個學年都不會復課。他指出本學年餘下時間都要關閉學校是一個痛苦的決定，但相信這是正確。白思豪3月16日宣布關閉當地所有公立學校，並預定4月20日重新開學，惟紐約疫情嚴重，需進一步押後復課日期。

新加坡：企業發展局及旅遊局4月11日發表聯合聲明指，12日開始，民眾進入超級市場、便利店、藥房和購物中心時，必須戴上口罩，否則會被拒諸門外。



基礎建設統籌部長兼交通部長許文遠11日在Facebook發文指，乘搭公共交通工具的乘客今後都須戴上口罩，以防止傳播新冠病毒。

沙特阿拉伯：沙特官方通信社（SPA）4月12日報道，國王薩勒曼（King Salman）已批准延長宵禁，直至另行通知，主因疫情持續在當地擴散。國王薩勒曼3月22日宣布，全國23日晚上起實施為期21天的宵禁，民眾在晚上7時至翌日早上6時必須留在家中。

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