【新冠肺炎】美媒：特朗普曾問官員　可否讓疫情衝擊全國

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在美國肆虐，令該國成為全球個案最多的國家，疫情曲線雖有平緩跡象，何時能成功控制疫情卻是未知數。美媒4月11日報道美國總統特朗普（Donald Trump）也曾問過官員，美國是否可以讓疫情「衝擊」（wash over）全美？

白宮網站10日發布的疫情新聞發布會文字紀錄中記下，在當天記者會結尾，有記者提及瑞典的防疫措施，「學校仍開放，酒吧和餐廳也繼續開放」，「我們可以採取這種方式嗎？」

特朗普當時直接回答說：「如果我們採取這種方式，我想我們可能會有200萬人死亡。」他指「並且瑞典目前也正面臨着很多困難。」然而，美國媒體揭露，特朗普也試過將「群體免疫」這個概念擺到會議桌上討論。



《華盛頓郵報》4月12日在報道中引述2名熟悉特朗普怎麼評論事情的人指出，他已不止一次在白宮橢圓形辦公室內問過這問題，就是美國是否可以讓疫情「衝擊」全國。

圖為美國總統特朗普與美國國家過敏症和傳染病研究所主任福奇4月10日一同出席新冠疫情新聞發布會。（AP）

兩位匿名知情人士透露，在3月舉行的一個疫情工作組會議上，特朗普問美國國家過敏症和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases，NIAID）主任福奇（Anthony Fauci）：「我們為什麼不讓它衝擊全國呢？」（Why don’t we let this wash over the country?）

福奇當時回答的是：「總統先生，很多人會死。」（Mr. President, many people would die.）

該報稱福奇一開始未明白特朗普所講「衝擊」的意思，但在福奇明白後，便變得警覺起來。

特朗普聽過福奇的答案後說他明白，但重覆地表明想快點重啟經濟活動，雖然障礙仍然存在。

報道稱，特朗普也尋求明白「群體免疫」（herd immunity）為什麼會被拒絕。

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「群體免疫」是一個概念，當一個群體中有大量人受感染或接種後獲得免疫力。英國首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）是導致這個概念一下次躍登媒體版面的人。他3月13日提及「群體免疫」，即如果社會長遠有一定人數感染病毒，病情輕微而又產生抗體的話，未來將能夠「保護」全社會，但對於多少人有抗體才能達成「群體免疫」，他稱相信要達到六成人口，因此引來熱議。