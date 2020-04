【新冠肺炎】美媒：特朗普曾問官員　可否讓疫情衝擊全國

新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情在美國肆虐,令該國成為全球個案最多的國家,疫情曲線雖有平緩跡象,何時能成功控制疫情卻是未知數。美媒4月11日報道美國總統特朗普(Donald Trump)也曾問過官員,美國是否可以讓疫情「衝擊」(wash over)全美?

白宮網站10日發布的疫情新聞發布會文字紀錄中記下,在當天記者會結尾,有記者提及瑞典的防疫措施,「學校仍開放,酒吧和餐廳也繼續開放」,「我們可以採取這種方式嗎?」

特朗普當時直接回答說:「如果我們採取這種方式,我想我們可能會有200萬人死亡。」他指「並且瑞典目前也正面臨着很多困難。」然而,美國媒體揭露,特朗普也試過將「群體免疫」這個概念擺到會議桌上討論。



《華盛頓郵報》4月12日在報道中引述2名熟悉特朗普怎麼評論事情的人指出,他已不止一次在白宮橢圓形辦公室內問過這問題,就是美國是否可以讓疫情「衝擊」全國。

圖為美國總統特朗普與美國國家過敏症和傳染病研究所主任福奇4月10日一同出席新冠疫情新聞發布會。(AP)

兩位匿名知情人士透露,在3月舉行的一個疫情工作組會議上,特朗普問美國國家過敏症和傳染病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases,NIAID)主任福奇(Anthony Fauci):「我們為什麼不讓它衝擊全國呢?」(Why don’t we let this wash over the country?)

福奇當時回答的是:「總統先生,很多人會死。」(Mr. President, many people would die.)

該報稱福奇一開始未明白特朗普所講「衝擊」的意思,但在福奇明白後,便變得警覺起來。

特朗普聽過福奇的答案後說他明白,但重覆地表明想快點重啟經濟活動,雖然障礙仍然存在。

報道稱,特朗普也尋求明白「群體免疫」(herd immunity)為什麼會被拒絕。

「群體免疫」是一個概念,當一個群體中有大量人受感染或接種後獲得免疫力。英國首席科學顧問瓦蘭斯(Patrick Vallance)是導致這個概念一下次躍登媒體版面的人。他3月13日提及「群體免疫」,即如果社會長遠有一定人數感染病毒,病情輕微而又產生抗體的話,未來將能夠「保護」全社會,但對於多少人有抗體才能達成「群體免疫」,他稱相信要達到六成人口,因此引來熱議。