【新冠肺炎】英國死亡人數突破1萬　衛生大臣形容是黑暗日子

英國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，截至4月12日，英國確診人數增至逾8.4萬人，共10,612人死亡，死亡人數突破1萬。衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）形容，這是英國黑暗日子。

新型冠狀病毒肺炎：一名路人跑過寫着「相信這些日子將過去」的巨型海報。攝於4月12日，曼徹斯特的街上。（Reuters）

截至12日，英國確診新冠肺炎人數新增5,288宗，新增死亡人數737人，累積8.4萬人感染，10,612人死亡。夏國賢在記者會上表示：「今天會是黑暗的日子，因為我們已經登上超過萬人因疫情死亡的國家名單。」「這事實表明新冠肺炎的嚴重性，也表明每人的抗疫是多麼的重要。」

夏國賢呼籲民眾在復活節期間留在家中，只要繼續遵守居家令，減低病毒蔓延，就能愈接近恢復正常生活。

對於首相約翰遜（Boris Johnson）出院消息，夏國賢對此表示欣慰。約翰遜5日因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病情加重，被送入醫院深切治療部留醫。期後病情好轉，在12日康復出院，目前正在休養。

夏國賢表示，目前未有首相需要休養多久的時間表，並稱時間將按醫生的專業指示決定。

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