【新冠肺炎】特朗普想5月重啟經濟　專家警告疫情再度來襲

美國總統特朗普（Donald Trump）考慮5月1日重啟因新冠肺炎（COVID-19）疫情而停滯的美國經濟，但多位官員與專家警告稱，如經濟過快恢復正常狀態，第二波疫情可能會重擊該國。

美國總統特朗普4月10日在每日白宮簡報會上表示，14日將宣布成立一個重啟美國經濟委員會，邀請跨黨派的政界、商界及其他人士參與，向白宮提出何時及如何重開經濟和幫助經濟復興的重大決策建議。

知情人士透露，美國總統特朗普私底下希望在5月1日前重啟美國經濟活動，不少官員都支持此立場。

美國疫情已接近轉捩點？

據美國《華盛頓郵報》4月12日報道，特朗普政府內部一些官員與多名專家認為，在5月1日前重啟美國經濟，是不現實的。

美國食品和藥物管理局（ Food and Drug Administration）局長哈恩（Stephen Hahn）表示，5月1日前重啟經濟只是一個目標，但他認為，現在就斷言看到了曙光還為時過早。

哈恩也表示，特朗普政府將5月1日作為放寬全美「居家令」的目標日期。但他警告說，要判定是否能實現這一目標，現在還為時過早。

哈恩說，美國的疫情已經非常接近拐點。

哈恩指出：「我們看到了隧道盡頭的光線。」但是，在最終確定何時可以安全地解除限制時，有許多因素需要考慮。

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美國有線電視新聞網絡（CNN）報道，白宮目前依賴的評估新冠肺炎疫情高峰的模擬圖表的製作專家表示，儘管每個州的疫情高峰期可能會有所不同，不過在全國層面，看來已經非常接近高峰。

美國國家過敏和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）所長的福奇（Anthony Fauci）博士4月12日警告稱，如果美國像總統特朗普正在考慮的那樣，在5月1日重開經濟活動，過快恢復正常狀態，肆虐的新冠肺炎疫情將有進一步傳播的「非常大的風險」。

福奇對CNN說，隨着美國政府關於人與人之間社交疏離指引在4月30日結束，美國商業的復甦「不會是一個轉機」。

福奇表示，他希望「至少在某些方面」下個月美國人能夠重返工作崗位和日常活動，但他說，在美國不同地區，情況可能會有所不同。這取決於特定社區的確診病例數量，以及檢測是否顯示大部分人沒有感染。

福奇還對州長們在評估重啟問題上的判斷力表示充滿信心。他還重申了自己有關選民將能夠在11月的選舉日照常前往投票站的觀點，但他表示，潛在的第二輪疫情爆發可能會影響選舉進程。

第三位專家也表示，重新開放美國經濟需要謹慎。華盛頓大學健康計量與評估研究所所長默里（Christopher Murray）博士告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）的《面向全國》（Face the Nation）節目，如果5月1日放寬社交距離措施和居家隔離措施，冠狀病毒病例數量將再次增加。

默里說：「我們認為，美國還沒有能力處理這麼多的病例，因此如果美國過早重新開放的話，到7月或8月，我們可能會回到我們現在所處的狀況」。

據美國彭博社4月12日報道，美國明尼亞波利斯市（Minneapolis）聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank）總裁卡什卡利（Neel Kashkari）警告稱，如果不能研製出新冠肺炎（COVID-19）的有效療法或疫苗，美國經濟可能隨着疫情起伏而面臨長達18個月周而復始的停擺。

卡什卡利12日在哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目上說，縱觀全球情況，當各國放鬆對經濟活動的控制時，「疫情又會捲土重來」。

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