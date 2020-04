【新冠肺炎・美國】聯儲局官員：美經濟恐面臨長達18個月停擺

美國聯儲局(Fed)一位官員警告稱,如果不能研製出 新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的有效療法或疫苗,美國經濟可能隨着疫情起伏而面臨長達18個月周而復始的停擺。

美國明尼亞波利斯市(Minneapolis)聯邦儲備銀行總裁卡什卡利(Neel Kashkari)12日在哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目上說,縱觀全球情況,當各國放鬆對經濟活動的控制時,「疫情又會捲土重來」。

卡什卡利指出,在真正研製出特效藥或疫苗之前,可能會有一波又一波的疫情爆發、控制、爆發和控制。「我認為,我們都應該集中精力制定一項為期18個月的醫保體系和經濟戰略。」他警告說:「在我們找到有效的治療方法或找到疫苗之前,這可能是一條漫長而艱難的道路。」

卡什卡利2020年在聯儲局政策制定機構聯邦公開市場委員會(Federal Open Market Committee)有投票權。

過去幾周,美國的失業率急劇上升,各州和地方政府下令企業關門,以遏制疫情的蔓延。

美國國家過敏症和傳染病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)主任、傳染病專家福奇(Anthony Fauci)4月12日在美國有線新聞網絡(CNN)的「國情咨文」(State of the Union)節目中說,美國經濟可能在5月開始部分重啟,但是他警告說,疫情可能在今年秋季再次爆發。