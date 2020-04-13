【新冠肺炎・美國】聯儲局官員：美經濟恐面臨長達18個月停擺

美國聯儲局（Fed）一位官員警告稱，如果不能研製出 新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的有效療法或疫苗，美國經濟可能隨着疫情起伏而面臨長達18個月周而復始的停擺。

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美國明尼亞波利斯市（Minneapolis）聯邦儲備銀行總裁卡什卡利（Neel Kashkari）12日在哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目上說，縱觀全球情況，當各國放鬆對經濟活動的控制時，「疫情又會捲土重來」。

卡什卡利指出，在真正研製出特效藥或疫苗之前，可能會有一波又一波的疫情爆發、控制、爆發和控制。「我認為，我們都應該集中精力制定一項為期18個月的醫保體系和經濟戰略。」他警告說：「在我們找到有效的治療方法或找到疫苗之前，這可能是一條漫長而艱難的道路。」

卡什卡利2020年在聯儲局政策制定機構聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee）有投票權。

過去幾周，美國的失業率急劇上升，各州和地方政府下令企業關門，以遏制疫情的蔓延。

美國國家過敏症和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）主任、傳染病專家福奇（Anthony Fauci）4月12日在美國有線新聞網絡（CNN）的「國情咨文」（State of the Union）節目中說，美國經濟可能在5月開始部分重啟，但是他警告說，疫情可能在今年秋季再次爆發。