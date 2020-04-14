【新冠肺炎】拜登撰文批評特朗普無安全復市計劃

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致美國經濟陷入停擺，白宮正在籌備重啟經濟。篤定代表民主黨出戰總統大選的前副總統拜登（Joe Biden）4月12日在《紐約時報》發表署名文章，提出安全重啟經濟的計劃，強調需要首先有效應對即時的醫療危機。

新型冠狀病毒肺炎：攝於4月13日，一名男子走過大雨中的紐約曼克頓大街。（Reuters）

拜登發表題為《我安全地重開美國的計劃》的文章，指出特朗普政府一直未有為安全重啟經濟提出計劃。他認為，要重啟經濟不能只留在家中等待疫苗製成，需要有過渡工具。

拜登提出，首先要大幅減少新增確診個案，意味要維持社交疏遠措施，前線抗疫人員也要得到需要的物資和設備，總統特朗普（Donald Trump）需要利用《國防工業生產法》（Defense Production Act）的權力用盡所有工具抗疫。其次則是需要廣泛進行檢測，以及實行能夠保障私隱的追蹤系統。第三，需要確保醫院和醫療系統有能力應付經濟活動恢復後有機會迎來的第二波疫情。

文章指出，有效的抗疫計劃是引領經濟重回正軌的最後答案，不應該將衛生和經濟應對措施分開。當美國採取上述行動，便可以開始重啟經濟活動。不過他承認，經濟不會即時回復正常，而要逐步恢復。

拜登表示，如果他是總統的話，將會召開會議，會見不同行業的專家，研究計劃讓經濟安全運作。他認為特朗普應該加速有關工作，確保小型企業也可以避免在復工後傳播病毒。他也指，如果自己是總統，將指示職業安全和衛生署研究工人所需的保護措施。

拜登強調，正在籌備重啟經濟的同時，需要緊記危機帶來的教訓。他批評政府未能及早計劃和準備，亦未能誠實向全國交代疫情威脅，引致災難結果。他強調，白宮在重啟經濟的計劃不能再犯同樣錯誤。