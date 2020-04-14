【新冠肺炎】奧地利率先鬆綁封城措施　數千商店恢復營業

歐洲多國因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情實施封鎖禁令。奧地利數以千計的商家4月14日重新營業，成為歐洲頭幾個放寬封鎖措施的國家之一。

奧地利新冠肺炎疫情：奧地利4月14日放寬封城措施，讓面積在400平方米以下的商店重新營業。圖為9日，該國一名戴口罩的軍隊成員站在維也納的石油輸出國組織（OPEC）總部附近。（Reuters）

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奧地利自14日起，面積在400平方米以下的商店會重新開門營業，而自5月1日起，購物中心、大型商店和理髮店亦可重開，餐廳和酒店則會在5月中重開。

該國在約1個月前就已採取防疫行動，是最早實施嚴厲封鎖措施的歐洲國家之一。該國政府稱，當局已經使新增確診病例的曲線變平。

世界衛生組織（World Health Organization，WHO）對某些歐洲國家的感染人數有放緩跡象表示讚許，不過總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）敦促各國保持警惕，稱太快撤銷限制措施「可能造成致命疫情復發」。

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的即時統計數據顯示，奧地利目前有14,041人確診，368人死亡。