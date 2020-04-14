【新冠肺炎】美國疾控中心：傳播距離或達4米　鞋底可攜帶病毒

美國傳媒4月12日報道，疾病控制和預防中心（CDC）一項研究顯示，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的氣溶膠（aerosol）傳播距離最遠可能達到4米，超出疾控中心「社交疏離」（social distancing）指引所稱的1倍，又指病毒可經過鞋底傳播。

美國《紐約郵報》（New York Post）12日報道，中國人民解放軍軍事醫學科學院的研究團隊在美國疾控中心學術期刊《新型傳染病雜誌》（Emerging Infectious Diseases）刊登報告。

報告指，研究人員在武漢火神山醫院檢測深切治療部和普通病房的地面和空氣的樣本，以及可能受到感染的物件。他們發現在深切治療部工作的醫護人員中，約有一半人的鞋底都帶有病毒。

報告又指，在沒有病人進入的藥房中，研究人員在地板取得的樣本對檢測呈陽性的機率為100%。研究人員指，醫護人員的鞋底可能起着攜帶病毒的作用，「我們強烈建議醫護人員走出新冠肺炎患者的病房前消毒鞋底。」

研究人員又發現，普通病房病毒氣溶膠分布的特點指出，新冠肺炎傳播距離可能是4米。美國疾控中心建議「社交疏離」的距離為6英尺（約1.8米）。世界衛生組織（WHO）則建議與咳嗽或打噴嚏的人保持最少1米距離。