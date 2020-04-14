【新冠肺炎】東盟與中日韓特別峰會　李克強：努力恢復經濟發展

新冠肺炎（COVID-19）疫情正席捲全球，東盟與中日韓（10+3）抗擊新冠肺炎疫情領導人特別視像會議4月14日舉行。

央視新聞4月14日報道，中國國務院總理李克強在會議上說，當前疫情在世界範圍蔓延。病毒是人類共同的敵人，任何國家都不能獨善其身。他還呼籲東盟與中日韓應當增強命運共同體意識，凝聚共同意志和力量，拿出更大決心和行動，發出東亞國家風雨同舟、守望相助的信號，爭取東亞地區早日戰勝疫情。

新冠肺炎席捲了全球，東盟和中日韓加強應對疫情。（AP）

李克強還就抗疫合作提出以下倡議：一是全力加強防控合作，提升公共衛生水平。二是努力恢復經濟發展，推進區域經濟一體化。進一步減免關税、取消壁壘、暢通貿易、促進投資、相互開放市場，為重要和急需的人員往來開設「快捷通道」，穩定產業鏈供應鏈。爭取年內如期簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。

韓聯社4月14日報道稱，韓國總統文在寅14日出席東盟與韓中日（10+3）抗擊新冠肺炎疫情領導人特別會議時表示，韓國進一步編制人道援助預算，並在允許的範圍內儘可能響應東盟各國的援助請求。

文在寅說，東盟和韓中日各國每當面臨重要的挑戰時刻總能通過合作克服危機，韓國願意幫助各成員國。韓國-東盟合作基金的使用方案正在協調中，希望能通過亞洲開發銀行信託基金支援方案、東盟+韓中日層面的基金構建方案等所有可用方法，共同克服疫情。

文在寅說，世貿組織（WTO）展望認為全球貿易額恐將減少32%，為了儘可能緩解疫情衝擊，應保持經濟交流、人員交流、貿易投資和糧食等最基本物資的流動。希望東盟和韓中日三國能最大限度啟動全球供應網，2019年11月各國對《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）達成一致，今年正式簽署後將發揮重大作用。

文在寅還表示，應在不阻礙各國防疫措施的範圍內，保障商務人士、醫務人員、人道主義志願者等出入境。

共同社4月14日則報道稱，日本首相安倍晉三14日向媒體透露，自己在東盟（ASEAN）+3（日中韓）首腦等參加的視頻會議上提議設立「東盟感染症對策中心」，並獲得了贊同。

他還表示，多國首腦在視頻會議上提及了被期待對新冠病毒有效的抗流感藥物法匹拉韋（Avigan），自己則說明稱將擴大臨床研究。

安倍晉三還在社交網絡推特（Twitter）上說，他在會上解釋瞭如何擴大法匹拉韋的臨床研究。「我們剛剛就開發一種早期治療藥物的重要性達成了一致，這將是對抗病毒的王牌。」

針對這次特別會議，東盟國家也發表了一份聯合聲明。聯合聲明稱，我們承認世衛組織（WHO）的重要作用，致力於密切與WHO、相關組織和國際社會合作，加強對新冠大流行的防備和應對。