【新冠肺炎・疫情】美國逾60萬確診2.5萬死　全球超過197萬人染疫

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，德國、法國、意大利、西班牙及美國的確診個案已超越中國，其中美國及印度死亡個案增長迅速。全球累計確診病例已經突破197萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

全球：美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的即時統計數據顯示，截至香港時間4月15日早上7時41分，全球確診個案累計1,973,715宗，增加42,935宗。死亡病例達125,910宗，增加5,460宗。

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美國：根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月15日早上7時41分，美國確診個案增至605,193宗，增加23,514宗。死亡個案達25,757宗，增加2,153宗。痊癒個案達47,763宗。美國已有3,081,620人接受檢測。

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西班牙：衞生部4月14日公布新增567宗死亡個案，單日新增個案回升，增至18,056宗。確診個案增加3,045宗，為3月18日以來的新低，累計增至172,541宗。衛生大臣伊利亞（Salvador Illa）指，西班牙正在壓平曲線，單日新增個案已經從3月底逾9,000宗的高峰回落。

意大利：民防局4月14日公布新增602宗死亡個案，累計增至21,067宗，單日新增死亡個案連續第二日上升。確診個案增加2,972宗，創3月13日以來單日新低，增至162,488宗。留醫深切治療部的人數連續第11日減少，減至3,186人。

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日本：日本國內4月14日再多481人新確診感染新型冠狀病毒，累計達到8152人，若再加上郵輪「鑽石公主號」的確診乘客、船員，以及從中國包機回日本後確診的僑民，總數則為8878人。當地死亡人數新增19人，總計174人。

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德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）4月14日公佈數據顯示，德國確診病例新增2,082個，累計125,098個；新增死亡病例170個，累計2,969個。

伊朗：衞生部4月14日公布新增98宗死亡個案，累計增至4,683宗。確診個案累計增至74,877宗。

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泰國：該國4月14日新增34個確診個案及1個死亡個案，累計確診個案增至2,613個，累計死亡個案增至41個。全國目前有1,405人已經康復出院。

印度：衞生和家庭福利部4月14日數據顯示，該國過去24小時新增356個確診個案，累計增至10,363個。死亡個案新增14個，累計增至339個，康復人數累計1,035人。

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印尼：衞生部4月13日通報，印尼新冠確診病例比前一天增加316個，已連續3天新增確診病例超300個，累計確診病例達4557個，累計死亡399個，累計治癒380個。

馬來西亞：衞生部13日通報，該國當天新增134個確診病例，累計確診病例增至4817個；新增治癒168個，累計2276個；累計死亡77個。

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韓國：中央防疫對策本部4月14日公布，截至當地時間當天零時，韓國確診病例新增27個，累計確診案例數增至10,564個。該國單日新增確診案例連續第2天低於30宗，連續第6天低於50宗。死亡病例新增5個，累計增至222個。康復並解除隔離的病例新增87個，累計7,534個。

對策本部10日表示，境內累計有91宗感染個案在康復並解除隔離後，再次對病毒測試呈陽性反應。慶尚北道奉化郡一家療養院有最多相關個案，院內36名康復病人中，有18人複檢後呈陽性反應。