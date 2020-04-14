【新冠肺炎】世衛：新冠病毒比豬流感致命10倍

世畀衛生組織（World Health Organization）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）出席新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情簡報會時指，新冠肺炎比起2009年肆虐全球的人類豬型流感（甲型流感或H1N1）致命10倍。

譚德塞在瑞士日內瓦的疫情簡報會上承認，疫苗是控制疫情最有效的手段。（新華社）

譚德塞表示，已經知道新冠肺炎傳播速度迅速，病毒也是致命，比起豬流感致命10倍。豬流感最先在墨西哥和美國開始傳播，世衛指疫情導致1.85萬人死亡，不過醫學期刊《刺針》（The Lancet）估計，死亡人數為151,700至575,400人。

譚德塞指出，有國家的病例每三至四天就會翻一倍，強調如果各國在早期發現病例，配合測試、隔離、照顧和追蹤，將會成功控制疫情。

現時全球有逾半人口受居家令影響，譚德塞說：「我們的全球聯繫意味新冠肺炎再次輸入和復發的風險將繼續存在。」他指出，「只有採取包括對大量接觸者進行追蹤等正確的公共衛生措施之後，才能取消控制措施。」

世衛承認，只有研發和提供安全有效的疫苗，才能完全中斷新冠肺炎傳播。疫苗研發出來並投入使用將需要12至18個月。