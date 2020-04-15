【新冠肺炎】俄羅斯外長：向中國提出索償是絕不可容許的

新冠肺炎（COVID-19）繼續在全球肆虐，部分遭受疫情打擊的國家內部，有人要求中國賠償損失，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）4月14日對此表態，他認為這是絕不可容許的。

俄羅斯外長拉夫羅夫14日當天通過視像會議向記者表示，因新冠病毒向中國提出索償是不可容許的。拉夫羅夫說：「當我們聽到有關中國應該為這一傳染病的出現和因沒有及時告知而賠償所有人的議論時，感覺『毛骨悚然』。」

「這一要求已經超出了底線並有失體統。」他說道，「我聽說，倫敦方面有人認為，中國應該為此次疫情大流行造成的損失支付歐盟3.7萬億美元或歐元。更有人表示，如果中國不賠償的話，就贊成沒收中國境外財產。當我聽到類似的事情時，頭髮直接豎起來了。」

他說道，「我認為這是絕對不可容許的。我們不應擅自臆斷，這種聲音主要來自西方國家。」

拉夫羅夫還稱，中國克服了疫情高峰，經濟也正在回歸正常軌道，但是並沒有「獨善其身」，中國正通過分享自己的戰疫經驗竭盡全力幫助其他國家。

與此同時，拉夫羅夫14日當天還同中國外交部長王毅通話。中國外交部發表聲明說，拉夫羅夫在通話中說，俄方高度評價中國抗疫成果，認同中方提出的人類命運共同體理念，反對個別國家將疫情政治化、向別國推卸責任的做法。