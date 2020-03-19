【新冠肺炎】蓋茨5年前預言成真　早已資助疫苗開發

「如果在未來幾十年內有東西能讓超過1000萬人喪生，那很可能是一種高度傳染性的病毒，而不是一場戰爭。」微軟（Microsoft）創辦人蓋茨（Bill Gates）5年前如是說，並指大家還未準備好應對下一次爆發。如今2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情席捲全球，大家不但讚嘆他的「神預言」，更發現他與疫苗開發有着千絲萬縷的關係。

新冠肺炎：蓋茨2015年曾預言，世界或會有嚴重傳染病流行，並指人們仍未準備好。（Getty）

2015年的「神預言」

時間回到2015年3月18日，蓋茨在TED Talk上一場關於瘟疫的演講中，預言世界或會有嚴重傳染病流行。他當時提到，伊波拉病毒2014年曾在全球爆發，國際社會應從疫情中學習，善用科技及資源，合作建立健全的應對系統，為下次傳染病爆發做好準備。

蓋茨同年在《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）刊登的《下一次流行病：伊波拉病毒的教訓》一文中，提及一種新穎又特殊的疫苗技術「信使核糖核酸」（mRNA）。

該技術以人體內的核糖核酸分子（RNA）形式將指令傳送至體內，引導人體自行產生病毒蛋白免疫。蓋茨指出，這項技術比以往更安全方便，並可更快投入大規模生產，並指美國莫德納公司（Moderna）及德國疫苗公司（CureVac）可能是這項技術的關鍵。

新冠肺炎：蓋茨早在2015年已看中技術「信使核糖核酸」技術的潛力。（Getty）

2019年「模擬演習」成真

2019年10月，蓋茨與世界經濟論壇及約翰斯・霍普金斯大學健康安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）合作舉辦有關大流行的會議，並以實施「Event 201」電腦模擬疫情演習，中國疾病預防控制中心主任高福亦獲邀出席。

「Event 201」模擬中，一種新型人畜共患冠狀病毒爆發起源於巴西養豬場，及後由豬隻傳到人類，並在社區爆發人傳人。病毒又經航班傳到美國及中國等世界各地，累計病例每周以倍數增加，導致大流行。最後疫情持續18個月，造成6,500萬人死亡。

同年11月播出的Netflix資訊節目《流行大百科》（Explained）中，蓋茨在其中一集再度警告，流感大流行是人類最大風險，呼籲大家採取措施做好準備。巧合的是，在幾周後，中國武漢華南海鮮批發市場就傳出爆發新冠肺炎，高福及後更被指「早已掌握人傳人的證據」，遭質疑是隱瞞疫情。

新冠肺炎：湖北武漢爆發新冠肺炎，源頭被指是當地一間非法銷售野生動物的華南海鮮批發市場。圖為當地民眾在疫情爆發後。（Getty）

無所不在的蓋茨

為準備應對全球流感大流行，蓋茨亦着手推動疫苗開發。他早在2017年達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum）期間，已與挪威、印度、日本和德國政府，以及英國惠康基金會（Wellcome Trust）成立的非牟利組織「流行病防備創新聯盟」（CEPI），協助開發疫苗對抗疫情擴散。

在新冠肺炎疫情爆發後，「流行病防備創新聯盟」更與蓋茨基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）資助不同藥廠研發疫苗，並漸有成績。

獲資助的包括美國國家過敏症和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）、美國伊諾維奧製藥公司（Inovio Pharma），以及他5年前已相中的莫德納公司與德國疫苗公司。德國疫苗公司更早在2015年起已獲蓋茨基金會投資。

今次疫情爆發，由預言到疫苗開發有着種種巧合微妙的巧合，亦滿佈蓋茨的足跡，如此先知灼見，難怪會有人質疑是一場陰謀。