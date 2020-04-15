【新冠肺炎】特朗普叫停對世衛撥款　《刺針》主編：危害人類

美國總統特朗普（Donald Trump）4月14日宣布美國將暫停資助世界衛生組織（WHO），在全球引發爭議，英國醫學期刊《刺針》（The Lancet）主編霍頓（Richard Horton）認為，特朗普此舉是危害人類。

英國頂級醫學期刊《刺針》雜誌主編霍頓（Richard Horton）4月14日在Twitter上表示「特朗普總統決定不資助世衛，這簡直就是危害人類的犯罪。每一位科學家、每一位衛生工作者、每一位公民都必須抵制和反抗這種對全球團結的驚人背叛。」

President Trump』s decision to defund WHO is simply this—a crime against humanity. Every scientist, every health worker, every citizen must resist and rebel against this appalling betrayal of global solidarity. https://t.co/7hTwUZ4lJV — richard horton (@richardhorton1) April 14, 2020

在4月14日的早些時候，特朗普在白宮記者會上宣布了一個重磅決定，美國對WHO在新冠病毒疫情上的「嚴重管理不當和隱瞞」問題上扮演的角色進行審查，在審查期間，暫停向世衛組織提供資金。

特朗普還列出多個他認為世衛犯下的其他錯誤，包括輕信中國政府的說法等。美國疫情嚴重，確診病例突破60萬，死亡病例逼近3萬。在疫情不斷惡化期間，特朗普政府裏不斷出現聲音批評世衛偏袒中國，隱瞞疫情信息，也有人呼籲世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）下台。

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不過特朗普停止向世衛撥款的決定，也激起一片反對聲。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）4月14日說，世衛必須得到支持，這對全球戰勝新冠疫情的努力絕對關鍵。

民主黨前總統參選人沃倫（Elizabeth Warren）在Twitter上稱「特朗普的眾多失敗導致了一場公共衛生災難和一場難以想象的經濟崩潰。把世衛當作替罪羊，從有需要的國家撤出公共衛生資金，把我們的全球領導地位讓給中國，這些都不會改變這些事實。」

美國富豪、微軟公司聯合創始人比爾·蓋茨（Bill Gates）也在Twitter上表態說，在世界衛生危機期間停止向世衛提供資金，這聽起來很危險。

中國外交部發言人趙立堅4月15日在記者會上說，中方對美方宣布暫停資助世衛表示嚴重關切，中方將一如既往支持世衛，為推動國際公共衛生事業、應對全球抗擊疫情發揮重要作用。

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