【韓國選舉】出口民調顯示執政黨取過半議席　投票率創28年新高

韓國4月15日舉行第21屆國會議員選舉，投票下午6時結束，當地三間電視台的出口民調結果均顯示，執政黨共同民主黨及盟友共同市民黨很可能取得過半議席。 雖然新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，但無阻韓國選民的投票熱情，今屆國會選舉投票率高達66.2%，是28年最高的投票率。

執政黨很可能獲過半議席

韓國廣播公司（KBS）數據顯示，共同民主黨及共同市民黨在300個國會議席中可能獲得155至178席，最大在野黨未來統合黨及其盟友未來韓國黨可能獲得107至130席。

文化廣播電台（MBC）數據顯示，共同民主黨及共同市民黨獲得153至170席，未來統合黨及未來韓國黨獲116至133席。

首爾廣播公司（SBS）預測，執政黨可獲154至177席，最大在野黨獲107至131席。

按照預測結果，共同民主黨在前總統朴槿惠下台後贏得繼總統大選及地方選舉後第3場全國選舉。今次亦是該黨時隔16年獲得150個以上議席，為總統文在寅取得施政主導權。

投票率創1992年以來最高紀錄

今次選舉在疫情下進行，受到國際關注，有輿論推測疫情可能令投票率減少。不過中央選舉管理委員會發布的初步統計顯示，選舉投票率為66.2%，創下自1992年的第14屆國會選舉以來最高紀錄。1992年選舉投票率為71.9%。

全國4399萬名選民中，有2912萬人參加投票，當中包括在10日至11日提早投票、不在籍投票、境外投票，以及居家隔離人員的部分選票。