韓國國會大選投票結束　不同結果將如何影響文在寅政府？

韓國國會大選在4月15日舉行，是次的投票被視為是文在寅政府的成績表，也是兩年後總統大選的前哨戰。大選的結果亦將決定兩大黨，共同民主黨及未來統合黨的命運。

韓國大選：受疫情影響，選民投票時需帶手套。攝於4月15日，首爾一個票站。（Reuters）

投票時間在韓國時間下午6時結束，韓聯社報道指預計在16日凌晨將有結果。首個出口民調會在投票結束後公布。

韓聯社引述建國大學教授李鉉出分析指出，這次的選舉將決定兩大黨的命運，若果執政黨共同民主黨取勝，司法改革將加速推進，但經濟改革方面可能會沿用既有政策路線。落敗的未來統合黨則會衝擊黃教安的領導體制，保守派陣營可能因此解散，轉入黨內鬥爭的局面。

若果未來統合黨取勝，國會將會要求政府調整經濟政策，廢除公職人員犯罪調查處及比例代表制議程亦會更快提上日程，文在寅政府將提前出現「跛腳鴨」現像。

落敗的共同民主黨則會令李海瓚為黨首的領導體系提早瓦解，在8月24日任期結束後下台，黨內或上演新一輪派系鬥爭。

韓聯社亦引述政治評論家朴相秉（音譯）表示，此次選舉第三方黨派足空間小，兩大黨的對峙局面更鮮明。如首爾鐘路區成為民主黨候選人李洛淵和統合黨候選人黃教安的戰場，兩人均有可能成為2022年總統大選的候選人，因此很可能成為「勝者為王敗者為寇」的局面。