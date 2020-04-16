【新冠肺炎．最新疫情】全球確診病例破200萬宗　逾13萬死

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，德國、法國、意大利、西班牙及美國的確診個案已超越中國，其中美國及印度死亡個案增長迅速。全球累計確診病例升破200萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

全球：根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月16日早上7時04分，全球累計病例為2,056,055宗，升破200萬宗，累計死亡人數為134,178人。

美國：根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月16日早上7時04分，美國確診個案增至636,350宗，增加31,157宗。死亡個案達28,326宗，增加2,569宗。痊癒個案達52,096宗。美國已有約324萬人接受檢測。

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西班牙：衞生部4月15日公布新增523宗死亡個案，增至18,579宗。確診個案增加5,092宗，累計增至177,633宗。西班牙衛生大臣伊利亞（Salvador Illa）4月14日指，西班牙正在壓平曲線，單日新增個案已經從3月底逾9,000宗的高峰回落。

意大利：民防局4月15日公布新增578宗死亡個案，累計增至21,645宗。確診個案增加2,667宗，再創3月13日以來單日新低，增至165,155宗。留醫深切治療部的人數連續第12日減少，減至3,079人。

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日本：日本放送協會報道，日本國內4月15日再多549人新確診感染新型冠狀病毒，其中127人來自東京都，累計達到8,722人，若再加上郵輪「鑽石公主號」的確診乘客、船員，以及從中國包機回日本後確診的僑民，總數則為9,434人。當地死亡人數新增17人，總計191人。

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德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）4月15日公布數據顯示，德國確診病例新增2,486個，累計127,584個；死亡病例新增285個，累計3,254個。

伊朗：衞生部4月15日公布新增94宗死亡個案，累計增至4,777宗。確診個案增加1,512宗，累計增至76,389宗。

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泰國：泰國4月15日新增30個確診個案及2個死亡個案，累計確診個案增至2,643個，累計死亡個案增至43個。全國目前有1,497人已經康復出院。

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韓國：中央防疫對策本部4月15日公布，截至當地時間當天零時，韓國確診病例新增27宗，連續第3天單日新增個案少於30宗，累計確診案例數增至10,591宗。死亡病例新增3宗，累計增至225宗。康復並解除隔離的病例新增82宗，累計7,616宗。