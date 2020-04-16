【新冠肺炎・最新疫情】全球確診破200萬宗　美國增逾64萬宗

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，德國、法國、意大利、西班牙及美國的確診個案已超越中國，其中美國及印度死亡個案增長迅速。全球累計確診病例升破200萬宗。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

全球：根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月16日晚上11時44分，全球新增確診16,197宗，累計病例為2,088,425宗，新增死亡個案1,753‬‬個，累計死亡人數為139,419人。全球痊癒人數累計有528,300人。

圖為西班牙巴塞羅那一名殯葬從業員在準備一副棺木。它將用來安放一名死於新冠肺炎的病人。（AP）

美國：根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月16日晚上11時47分，美國確診個案增至640,014宗，新增350宗。死亡個案達31,002宗，增加17宗。痊癒個案達52,772宗。美國已有約3,262,921人接受檢測。

俄羅斯：新冠肺炎應對中心4月16日指，該國過去24小時新增3,448個確診個案，累計27,938個。死亡個案新增34個，累計232個。康復出院者累計2,304人。

德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）4月16日公布數據顯示，德國確診病例新增2,866個，新增確診數量連續第二日上升，累計130,450個；死亡病例新增315個，累計3,569個。

泰國：泰國4月16日新增29個確診個案及3個死亡個案，累計確診個案增至2,672個，累計死亡個案增至46個。全國目前有1,593人已經康復出院。

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印度：衞生部4月16日的數據顯示，該國過去24小時新增941個確診個案，累計增至12,380個，死亡個案新增37個，累計增至414。同時1,488人已經康復或出院。

西班牙：衞生部4月16日公布，該國過去24小時新增5,183個確診個案，累計突破18萬，增至182,816個，死亡個案新增551個，累計19,130人。康復人數累計74,797人。

意大利：民防局4月15日公布新增578宗死亡個案，累計增至21,645宗。確診個案增加2,667宗，再創3月13日以來單日新低，增至165,155宗。留醫深切治療部的人數連續第12日減少，減至3,079人。

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日本：日本放送協會報道，日本國內4月15日再多549人新確診感染新型冠狀病毒，其中127人來自東京都，累計達到8,722人，若再加上郵輪「鑽石公主號」的確診乘客、船員，以及從中國包機回日本後確診的僑民，總數則為9,434人。當地死亡人數新增17人，總計191人。

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伊朗：衞生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）4月16日公布，該國過去24小時新增1,606個確診個案，累計77,995個，死亡個案新增92個，累計4,869個。康復人數累計52,229人

菲律賓：衞生部4月16日公布，該國新增207個確診個案，累計5,660個，死亡個案新增13個，累計362個。康復人數累計435人。

印尼：衞生部官員尤里安托（Achmad Yurianto）指，該國4月16日新增380個確診個案，累計5,516個，死亡個案新增27個，累計496個。康復人數累計548人。

澳洲：衞生部網站4月16日顯示，截至當地時間下午3時，該國過去24小時，確診個案新增21個，累計6,468個。死亡個案未有增加，累計63個。

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泰國：泰國4月15日新增30個確診個案及2個死亡個案，累計確診個案增至2,643個，累計死亡個案增至43個。全國目前有1,497人已經康復出院。

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韓國：中央防疫對策本部4月16日公布，截至當地時間當天零時，韓國確診病例新增22宗，連續第4天單日新增個案少於30宗，累計確診案例數增至10,613宗。死亡病例新增4宗，累計增至229宗。康復並解除隔離的病例新增141宗，累計7,757宗。

馬來西亞：衞生部公布，該國4月16日新增110個確診個案，累計5,182個。死亡個案新增1個，累計84個。