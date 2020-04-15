新冠肺炎｜日本政府籲減8成接觸　節目圖解在家工作如何有效抗疫

開罐
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新型冠狀病毒肺炎疫情於全球肆虐，日本已錄得超過8千宗確診個案。有鑑於此，日本政府參考專家意見，呼籲國民減少8成非必要接觸，以降低病毒傳播風險。

日本首相安倍晉三近日表示「希望將人與人的接觸減少至少7成，盡可能減至8成」，及後各地方縣市首長亦同樣呼籲民眾減少非必要接觸。

（節目截圖）

減少8成接觸能有效抗疫

北海道大學教授、公共衛生及傳染病專家 西浦博早前發表疫情推算表，若民眾繼續不減少人與人之間的接觸的話，將會迎來難以遏止的社區大爆發。

（節目截圖）

若減少兩成接觸的話，仍然是於事無補。

（節目截圖）

但國民若能減少8成接觸的話，就能於大爆發前及時防止疫情擴散。

（節目截圖）

在家工作最有效？

日本節目《情報７daysニュースキャスター》近日分析避免8成接觸的有效方法，就是在家工作。以一名普通日本成人為例，按照正常通勤上班的話，一天大約會接觸70人。而在家工作則能輕鬆減少逾9成不必要接觸！

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雖然不是所有行業都能在家工作，但工作性質許可的話，盡可能在家工作的確能減少人群聚集，尤其是香港這種人口密度高的城市。

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