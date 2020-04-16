特朗普以人事提名受阻為由　威脅讓國會兩院休會

美國總統特朗普（Donald Trump）威脅要讓國會兩院休會，因參議院沒確認美國之音（Voice of America）監管部門負責人以及其他由公帑支薪的機構職員人選。

美國總統特朗普4月15日指責美國之音的報道令人作嘔。（AP）

白宮近期不只一次批評美國之音，宣稱這廣播機構以納稅人金錢為中國宣傳。白宮在4月9日指美國之音用納稅人的錢幫外國宣傳。

特朗普4月15日說：「如你聽到來自美國之音的報道，它們令人作嘔。他們說的東西，令我們國感到惡心。」

他說如參議院不確認保守派電影製作人帕克（Michael Pack）在美國之音職位的任命，會「運用憲法賦與的權力去讓國會兩院休會。」

帕克獲提名擔任美國際媒體署（US Agency for Global Media）署長。這部門負責監管美國之音。但民主黨人反對。

雖然參議員4月已返回自己所在的州，但他們不是處於休會期，他們在舉行所謂的形式會議（pro forma session）。特朗普稱之為「騙局」。

這些有時只有數分鐘的簡短的會議，不會進行立法工作，但從技術來說，這些會議可阻止總統進行休會任命。

特朗普稱如參議員們不同意休會以及停止舉行形式會議，他會讓國會兩院休會。他說：「我們在這個危機需要用人，而我們不想玩任何政治遊戲。」

除了上述帕克的提名外，特朗普還提到他提名的國家情報總監、美聯儲局理事、美國財政部和農業部職位人選。