【新冠肺炎】美國不願中國伊朗無條件獲金援　傳反對IMF新措施

英媒4月15日引述2個消息來源稱，美國反對國際貨幣基本組織（IMF）開闢新途徑向中國及伊朗供應資金。美國阻止IMF設置一個有力工具，以助各國對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情所引致的經濟衝擊。

圖為2月16日國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃在阿聯酋杜拜舉行的「全球女性論壇」發言。（Reuters）

IMF在上次全球金融危機期間，於2009年批准新增2,500億美元特別提款權（Special Drawing Rights，SDR）為現金短缺的國家大規模挹注流動性。

國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）在3月舉行的二十國集團（G20）財長會議中提出5,000億美元SDR的構想，但IMF在4月15視像會議後發布聲明表示「對這項議題未達共識」。

IMF透過發行SDR可大量挹注流動性，類似央行「印鈔」的做法。這目前獲得許多國家財長、傑出經濟學家及非營利團體的支持。

↓↓↓想看多國民眾在疫情持續期間生活情況，請點擊放大觀看：

+ 2

IMF這措施可提供數千億美元，供所有189個會員國緊急外匯儲備之用。本周在網上舉行的IMF與世界銀行（World Bank）春季會議中，財政官員針對這項議題進行辯論。

消息人士說，IMF主要出資國美國極力反對這項新資金籌措。2名熟悉IMF商議過程的消息來源說，特朗普政府並不想要伊朗與中國無條件動用這個新資源的數十億美元。由於議題敏感，消息人士不願具名。

他們表示，IMF的舉措也會將資產配置給沒有迫切需要的富有國家，甚至是備受國際社會孤立的委內瑞拉也會獲得資金分配。