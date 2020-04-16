【新冠肺炎】美國疫情捐款跑輸中國英國　欠世衛會費逾15億

美國總統特朗普（Donald Trump）4月14日宣布暫停對世界衛生組織（WHO）的財務支援。從世衛捐款資料看來，目前美國WHO最大「金主」，2019年捐款超過4億美元，然而它尚欠WHO會費約2億美元（約15.6億港元）仍未繳清。

自新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，截至4月9日中國已向世衛捐款超過2000多萬美元，與英國捐款數字相近；科威特（Kuwait）捐出6000萬美元。美國捐款少於1500萬美元。

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世界衛生組織的資金來自於「評定會費」（assessed contributions）與「自願捐款」（voluntary contributions）。前者是WHO成員國所繳納的費用，會根據其財富與人口狀況計算；後者來自成員國及其他合作夥伴，佔組織籌資總額75%以上。

WHO成員國繳交的會費，佔不到組織資金總額的25%。「自願捐款」佔該組織籌募資金總額的75%以上。它是WHO主要經費來源，目前捐款最多的是美國。

以截至2020年1月31日的2019年財務報告為例，美國2019年的「評定會費」，以及來自政府及私人來源的「自願捐款」逾4億美元，約佔WHO總預算的15%；相比之下，中國捐款約4400萬美元。不過，美國目前積欠會費約2億美元，其捐款也多指定作特殊用途。

世界衛生組織的其他重要捐助單位，除了美國，還有微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）的「比爾及梅琳達・蓋茨基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation）、全球疫苗免疫聯盟（Gavi, the Vaccine Alliance）及英國等。