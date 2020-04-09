肺炎口罩｜醫管局主席稱美國禁運N95致供應不明朗　需尋替代型號

新型冠狀病毒肺炎疫情繼續在全球蔓延，本港至今（9日）累計錄974宗個案（包括973宗確診及1宗疑似），仍有逾600名確診者在公立醫院留醫，當局已啟用二線隔離病床應付疫情帶來的病床壓力。 醫院管理局主席范鴻齡撰網誌稱，感恩確診數目迄今仍未有發生倍數式增長，但未來仍需面對個人防護裝備的供應問題，他指因美國禁運3M的N95口罩，N95未來供應非常不明朗，醫管局正就此積極尋求合乎安全標準的替代型號，以解燃眉之急。范鴻齡又稱，在中央及特區政府支持下，現時個人防護裝備的供應已比較穩定。 美國總統特朗普於4月6日引用《國防生產法》，禁止3M向加拿大及拉丁美洲出口N95及其他防護裝備，雙方其後達成協議，3M未來三個月內將進口1.67億個N95支援美國醫護人員，期間3M亦可向其他國家外銷口罩。

（資料圖片／李澤彤攝） 新型冠狀病毒肺炎疫情自去年底起於湖北省武漢市率先爆發，數月以來已蔓延至全球，香港的醫療系統亦面臨龐大壓力。 醫管局主席范鴻齡撰寫網誌指，本港對抗疫情約100日以來，雖未平息，但感恩迄今仍未有發生倍數式增長，有賴政府有效領導，市民齊心抗疫，做足防感染措施，以及公立醫院的同事夙夜匪懈，守住醫療作最後一道防線。他形客公院同事專業精神令人難忘，加上總部與各醫院聯網的高效率合作，令公院有效應對疫情，亦能在疫情下繼續為病人提供服務。

范鴻齡：幸有中央及政府支持 個人防護裝備現時供應較穩定

要嚴防下一波疫情來襲，范鴻齡透露醫管局不敢怠慢，正制定各項應變措施，包括需增加前線人員的保護裝備，以防止員工受感染。自疫情爆發以來，裝備的供應緊張，一度跌至只有約一個月存貨。范鴻齡續指，幸而在中央及特區政府支持下，現時供應已比較穩定，他又感謝社會各界人士協助購買及捐贈裝備。

他稱現時保護裝備大體上可維持兩個月運作，但仍急須繼續補充。由於美國禁運3M N95口罩，N95防護口罩未來供應非常不明朗，醫管局正就此積極尋求合乎安全標準的替代型號，以解決燃眉之急。

此外，醫管局亦需要提升化驗能力，制定備用方案應對較嚴重的社區感染。由於疫情進入持久戰，醫管局亦需在可行的情況下逐步恢復應付疫情以外的其他服務，以照顧整體市民健康。

華府一度禁3M外銷N95 其後放行 部份中國產口罩將運往美國

美國總統特朗普於4月6日引用《國防生產法》，禁止3M向加拿大及拉丁美洲出口N95及其他防護裝備，雙方其後達成共識，3M未來三個月內將進口約1.67億個N95支援美國醫護人員，均由中國3M生產，與此同時3M亦可向其他國家外銷口罩，免引發人道危機，3M亦發聲明指，上周稍早已取得中國的同意，將在中國3M生產的約一千萬個N95運往美國。

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