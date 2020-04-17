【新冠肺炎】瑞德西韋臨床測試成效顯著　美國患者用藥一周內出院

美國醫療新聞網站Stat 4月16日報道，芝加哥大學醫學院（University of Chicago Medicine）召募新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）患者接受吉利德科技公司（Gilead Sciences）的抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）臨床測試，幾乎所有病人於一周內出院，成效顯著。

瑞德西韋原本是為了對抗伊波拉病毒而研發，但未獲批准使用。圖為4月8日，德國漢堡埃彭多夫大學醫學中心在記者會展示藥物瑞德西韋。（路透社）

吉利德科技公司嚴重患者的2,400名研究對象來自全球152個測試地點，分別接受為期5日或10日測試。報道指，芝加哥大學醫學院召募125名患者接受兩項第三階段的臨床測試。其中113名為嚴重患者，所有患者每日接受瑞德西韋注射。

根據網站取得的視像會議內容指，醫學院負責臨床測試的傳染病專家馬蘭（Kathleen Mullane）指，好消息是大部份患者已經出院，只有2名患者不幸離世。她指，用藥之後，患者開始退燒，有人用藥後一日已經毋須使用呼吸器，大部份患者最多6日後出院，反映療程無需10日，只有約3名患者10日後才出院。不過她指出，由於缺乏未有安慰劑對照研究，目前難以有結論。

《新英格蘭醫學雜誌》上周刊出論文，53名接受臨床測試的嚴重患者中，約68%的患者接受瑞德西韋治療後病情改善。論文作者形容結果帶來希望，不過指出目前仍然難以解讀結果，因為未有安慰劑對照研究，測試對象少，揭露詳情有限，跟進時間也相對短。