【新冠肺炎】30患者服用瑞德西韋　醫管局：對退燒有效果

率先在武漢爆發的新型冠狀病毒疫情持續，本港今日（11日）新增11宗個案，累計突破1,000宗。本港上月起就美國藥廠研發的藥物「瑞德西韋」進行臨床試驗。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日表示，本港有約30名患者獲處方瑞德西韋，未有人出現嚴重副作用。由於現時服藥者不多，在統計學上難以說明瑞德西韋的藥效。

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何婉霞：印象中有數名服藥者已經出院

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞稱，本港有約30名患者獲處方瑞德西韋，當中未有人出現嚴重副作用，「印象中有個位數字嘅服藥者已經出院。」她又說，臨床醫生分享有患者服藥後「對退燒有效果」，但情況只能代表個別患者。由於本港試用新藥的病人不多，在統計學上未夠代表性，難以說明瑞德西韋的藥效。

美國藥廠吉利德科學公司在《新英倫醫學雜誌》，發布瑞德西韋治療新冠肺炎的首個臨床研究結果，涉及53名嚴重患者。當中，36名患者吸氧有改善，佔68%；但有8人情況惡化，佔15%。然而，共有7人經治療後死亡，即整體死亡率為13%。副作用方面，六成患者報告了不良反應，最常見的是肝臟酶指數升高、腹瀉，皮疹，腎功能障礙和低血壓等。