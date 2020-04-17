【新冠肺炎】紐約州疫情放緩　州長或延長封城令至5月中

美國紐約州長科莫（Andrew Cuomo）4月16日表示，當地因新型冠狀病毒（COVID-19）疫情留醫或喪生的人數都創下超過一周的新低，稱成功減低病毒的傳播率。

科莫指，紐約州在過去24小時再有606人死於疫情，比上一日的752人回落。另外當日新增大約2000人確診，不過他指留院人數則降至17000人水平，接受深切治療或使用呼吸機的病人亦明顯減少，因此他認為這是好事。

他提到，紐約州在過去30天一共進行50萬個病毒測試，比加州、佛羅里達及密歇根州的檢測總數為多，所以他感謝所有為此付出貢獻的人士。

You MUST wear a face covering or mask:



-On public transportation

-In for-hire vehicles



If you are a bus/train operator or a driver of a for-hire vehicle, you must also wear a face covering or mask.



These rules go into effect on Friday at 8PM. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 16, 2020

對於總統特朗普（Donald Trump）表示有意有5月初重開經濟活動，科莫稱州內的居家令會延長一個月至5月15日，他指現時當地的感染率為0.9，即是1名病人會傳染0.9個人，並以武漢為例，稱該處的傳染率降至0.3才恢復日常生活。科莫強調居家令有效，因而需要延長，並呼籲民眾戴口罩是阻止病毒擴散的最佳手段。

除了紐約州外，洛杉磯、首都華盛頓早前亦分別宣布延長居家令，多名州長及市長都認為，他們只會在情況許可下才「開城」，強調不會急於遵從白宮的要求。