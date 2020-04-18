【新冠肺炎】武漢上調死者數目　世衛：中國希望不會漏報

武漢官方在4月17日上調死於新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的人數，世衛（WHO）認為，中國此舉是為了確保不會再出現漏報情況。

武漢市防控指揮部修訂當地新型肺炎確診病例由50,008宗增至50,333宗，累計確診病例死亡數目則增加1,290宗，由前一日的2,579人修正為3,869人。世界衛生組織流行病學家克爾克霍夫（Maria van Kerkhove）指，中國官方收集武漢的殯儀館、安老院、發熱門診、醫院、拘留所，以及在家中喪生的病人數目，形容這是北京方面嘗試避免漏報問題。

美國總統特朗普（Donald Trump）曾指中國低估實際的死亡數字，同時批評世衛過度偏袒中國。他17日於Twitter留言，指中國剛將喪生人數增加一倍，形容實際數字比現在高出更多，甚至超越美國的情況。而他同日較早前亦批評世衛在去年12月底無視台灣衛生官員的警告，並指世衛多次就疫情作出失實陳述。

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特朗普早前稱，華府會調查病毒是否來自中國的實驗室，但法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的辦公室則表示，目前未有相關證據支持該說法。

另外，世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指，對於不少地方的濕貨市場重開，他認為世衛的立場是各地要先確保嚴格的食物和衛生標準。而同場的衛生緊急項目負責人瑞安（Mike Ryan）稱，不肯定血液的抗體能否完全保護康復人士再受感染，他又提到，即使真的有效，現時沒有迹象大批民眾產生抗體，為更大批人口提供群體免疫。