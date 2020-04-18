【新冠肺炎】特朗普聲援示威者　留言呼籲「解放州份」

新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情重創美國，當地確診個案迫近69萬宗、超過3.2萬人死亡。華府實施防疫措施多時，引發多州民眾抗議，總統特朗普（Donald Trump）在4月17日聲稱要「解放」三州。

特朗普在16日宣布分階段重開國家經濟計劃，並稱交由州長作最終決定。不過相隔不足24小時，他就向多個民主黨控制的州份開火。

特朗普在Twitter連番留言，聲稱「解放」密歇根、明尼蘇達州和維珍尼亞州，當中更呼籲維珍尼亞州民眾挽救賦予公民享有正當防衛權利的憲法第二修正案，稱要包圍當地。

LIBERATE VIRGINIA, and save your great 2nd Amendment. It is under siege! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

其中遭特朗普點名提到的密歇根州，有不少民眾不滿州長惠特默（Gretchen Whitmer）採取嚴格措施控制疫情，引發街頭抗議。她承認，當地民眾非常憂慮封城令影響生計，但強調她不希望州內爆發第二波疫情，因此需要周詳計劃。

而由共和黨控制的西維珍尼亞州，州長賈斯特斯（Jim Justice）認同要盡快重開經濟，不過他直言會聽從衛生專家建議，以及擴大民眾的病毒測試規模後，才考慮放寬限制。他稱自己不會做危害民眾性命的事情。

有不少網民認為，特朗普的「解放」言論帶有煽動性，Twitter的發言人表示，有關留言並沒有違反用戶守則，稱公司不認為言論涉及威脅生命的行動，而且沒帶有惡意的動機。