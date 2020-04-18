【新冠肺炎】美國掀示威浪潮抗議居家令　不滿限制自由打破飯碗

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情未有緩和跡象，部份州份延長居家命令，卻引起美國人不滿，群起示威抗議。示威者除了認為措施侵害自由權利之外，也擔心經濟繼續停擺將影響生計。

密歇根州蘭辛（Lansing）4月15日舉行迄今最大規模的反居家令示威。數千民眾駕駛車輛擠滿街頭，抗議民主黨籍州長惠特默（Gretchen Whitmer）的居家限制。部份人大叫「關起她」，也有人高舉寫有「惠特默萬歲」（Heil Witmer）的標語，暗示惠特默如同納粹領袖希特拉（Adolf Hitler）一樣侵害自由。有人甚至手持步槍。

隔離是限制患病人士的活動。暴政是限制健康人士的活動。 堵路行動發起人馬多克（Meshawn Maddock）

俄亥俄州哥倫布（Columbus）也有舉行同類的抗議。示威者湧到議會大樓廣場，敲門要求與州長見面。有人戴上「V煞」面具，有人頭戴「讓美國再次偉大」的帽，也有人身穿印有星條的襯衫，緊貼窗戶。他們扭曲的面容流露憤怒和恐懼，美國傳媒形容示威者似是「一群殭屍」。

限制拖累經濟 美國人飯碗不保

美聯社和全國民意研究中心（NORC）的民意調查顯示，大部份受訪者支持政府的限制措施，例如停課、限制集會、關閉食肆等。不過有個別美國人卻不認同。

當很多美國人因為疫情感到惶恐之際，保守派俄亥俄州參議院候選人Melissa Ackison卻指疫情令她感到憤怒。她認為，居家令超出政府權限，將部份工人列為「必需」工種也顯得隨意。她表示，「這激起內裏的憤怒」，並指不怕感染病毒，認為只是媒體的炒作。

你要違抗命令。你要做對你的生意最好的事情。你要做對你的員工和顧客最好的事情。你要做對你的生計和家庭最好的事情。 愛達荷自由基金會主席霍夫曼（Wayne Hoffman）

疫情拖累美國經濟。過去三周，有約1,680萬人失業，意味勞動人口中，每10人就有1人失業。霍士新聞（Fox News）報道，失業情況是自1948年以來最大規模和發生在最短時間內，相比起2007年至2009年的經濟大衰退，當時的失業率花了44周升至現時高位，但如今只需不足一個月便落得如此慘況。

反居家令的示威得到右翼媒體的吹捧，幾乎變成另類的特朗普競選集會，也有人認為與近十年前的茶黨運動相似。圖為4月17日，示威者在明尼蘇達州州長官邸外抗議。（美聯社）

禁令侵犯人身自由？ 民眾提告政府

部份人甚至提出控告政府。居於密歇根州底特律（Detroit）的Michael Lackomar和妻子有時會前往位於休倫湖（Lake Huron）的第二居所度假。不過本周他卻遇到兩名州警，被警告不應該前往第二居所，解釋州政府的禁令。州警要求他留在原地，否則將面臨罰款或起訴。

Lackomar於是聯絡律師控告州長惠特默。他說：「有時你會覺得你對龐大的政府沒有發言權。他們試圖控制疫情，但這是有底線的。對不起，我作為個人的權利不比起其他人的恐慌次要。」在右翼媒體的吹捧以及特朗普的「加持」下，示威浪潮或將持續。