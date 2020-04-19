【新冠肺炎】德國柏林逾百人示威　抗議抗疫措施過嚴

德國柏林有逾百人示威，抗議當局防疫措施過嚴。警方以示威未經批准且示威者未有遵守至少1.5米社交距離為由，驅散並帶走部分示威者。

新冠狀病毒肺炎：攝於4月18日，柏林有示威者抗議防疫措施過嚴，警方到場驅散並帶走部分示威者。（Reuters）

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柏林-布蘭登堡廣播公司（RBB）報道，有逾百人在4月18日聚集羅莎・盧森堡廣場（Rosa-Luxemburg-Platz），抗議當局防疫措施過嚴。警方到場驅散，並帶走部分示威者。

德國早前頒布措施，禁止非家庭成員兩人以上的聚會，德國憲法法院16日裁定，指禁足令並不限制人們示威集會自由，引發不滿限制令的人舉行示威。

示威者大多沒戴口罩。他們不滿當地因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情頒布措施過嚴，認為病毒威力沒想像中可怕，不應實施嚴苛限制。

除德國外，美國各地亦有類似示威，總統特朗普（Donald Trump）在社交網絡上表示要求「解放」部分州分，被指支持示威活動進行。

德國18日新增病例2,327宗，累積確診人數14.37萬人；死亡新增數字186宗，累積死亡人數4,538人。