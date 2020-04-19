【新冠肺炎】俄羅斯感染人數破2萬之際　莫斯科新醫院投入服務

俄羅斯新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）案例急增，4月18日新增感染個案4785人，創單日新高。總統普京（Vladimir Putin）已要求地區政府對可能感染的數字作預測，而且須每日匯報。

新型冠狀病毒肺炎：攝於4月18日，莫斯科紅場一架消毒車正噴撒消毒劑。（Reuters）

俄羅斯18日新增感染個案4785人，疫情最嚴重的首都莫斯科佔2649例，累積感染人數突破2萬。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）稱早期的封鎖措施正在見效，感染案例未有呈指數級的爆發，同時指出當地的醫院已逐漸從極限狀態得以舒緩。

新西伯利亞國立大學（Novosibirsk State University）病毒學教授涅特索夫（Sergei Netesov）較早前曾警告，莫斯科可能會成為另一個紐約，出現大規模感染。索比亞寧稱莫斯科目前距離該最壞情況仍遠。

↓↓↓ 建於莫斯科郊外的臨時醫院，請按圖放大

俄羅斯在17日宣布新的臨時醫院已經建成，位於莫斯科郊區，可提供800個床位，建造時間僅花36天。另外還有16間臨時軍方醫院正在全國各地建造中，預計可在5月陸續完工投入服務。

莫斯科自3月30日實施封鎖措施，人們除購買食物及藥物外禁止外出。當局甚至引入了駕駛許可系統，配合交通攝錄鏡頭捕追未經許可，駕車外出的人。措施原在4月13日結束，但已延長至5月1日。