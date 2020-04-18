【新冠肺炎】中國駐俄大使談俄羅斯疫情兇險四大主因

俄羅斯抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情近況如何？中國駐俄羅斯大使張漢暉北京時間4月17日晚20時直播對話中國官媒央視新聞，講述實況。

張漢暉（上排居中）4月17日在俄羅斯對話中國央視談當地疫情現況。（中國央視新聞截圖）

張漢暉首先介紹說：「隨着全球新冠肺炎疫情暴發蔓延，俄羅斯疫情防控形勢逐漸緊張。現在俄羅斯疫情不僅僅是洶湧，而是有些兇險。昨天（4月16日），俄羅斯新增病例4,000多例，其中莫斯科市1,959例。個人判斷，數字未來還會急劇上升。」

記者在問答環節提出，近幾天，俄羅斯每日新增病例都在2,000例以上，全國85個聯邦主體已有81個發現新冠肺炎感染病例。近期，俄羅斯疫情形勢嚴峻的主要原因是什麼？

張漢暉認為，主要有以下四方面原因：

一、對疫情的判斷不夠準確。疫情初期，俄方認為「西線無戰事」，對歐美疫情缺乏正確的認識和有效的防控，這個是主要原因。

二、 防控措施上緊下鬆。領導人重視、政府重視，但是實際執行不力，老百姓也沒有給予應有的重視。

三、病毒檢測沒有達到應有的規模。隨着大量新研發的、更靈敏的檢測試劑分發到俄羅斯各地，能更快地檢測出此前沒有檢測出來的感染者。

四、普通民眾的防疫意識淡薄。總統普京（Vladimir Putin）宣布全境帶薪休假、居家隔離，但第一周莫斯科大民眾在公園聚會，把在家隔離放假變成了「節日」。根據俄羅斯最新民調顯示，在俄羅斯全國執行居家隔離措施半個月之後，仍有30%的俄羅斯公民對政府採取全民居家隔離的措施，表示不理解、難以支持。

但同時，張漢暉也闢謠說，近期駐俄羅斯大使館的工作也深受謠言困擾。在他看來，這些謠言的生產者分為兩大類。

「其中一類，是一些自媒體希望通過謠言賺流量、賺眼球，所以搞標題黨製造是非，賺完了眼球之後不負責任。而另一類則是想破壞中俄關系的發展，要特別小心。他們當中可能潛藏着一些西方代理人，企圖在中俄關系中打入楔子。」

張漢暉舉例說：「最近有媒體散佈消息，說俄羅斯要驅逐150萬中國人。」「據駐俄使館統計，目前在俄羅斯境內所有的中國人加在一起都不足15萬，哪來的150萬？」張大使感歎：「這個謠造的太離譜了，關鍵是有些人還相信，有些官員也相信，太離譜了。」