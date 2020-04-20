【一分鐘看世界】疫情趨緩可鬆綁？美國人反禁足、新加坡確診急增

今天是4月20日星期一，展開新一周工作前，你需要知道的國際新聞：

新冠肺炎：歐洲各國在近日開始放寬封鎖措施，圖為羅馬尼亞工人4月18日抵達德國。（AP）

疫情趨緩可鬆綁？

全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，但部分國家疫情已逐漸受控，正逐步解封。繼中國後，歐洲各國亦在近日開始放寬封鎖措施，讓經濟活動展開。然而「解封」之後，人們的生活能否真的「回復正常」卻是一個大疑問……（按此閱讀更多）

4月13日特朗普在白宮新聞發佈會上播放新冠病毒相關影片。（AP）

疫情下的政治

隨着新冠肺炎疫情在多個國家及地區繼續肆虐，疫情政治也在發生。中國4月17日公開訂正疫情數據，並承認因當時醫療資源馬張、收治病人能力不足等客觀原因，存在數據遲報漏報誤報現象。這是頗為罕見的。卻也不是美國想要的答案。……（按此閱讀更多）

新冠肺炎：美國新冠肺炎疫情未有緩和跡象，部份州份延長居家命令，卻引起美國人不滿，群起示威抗議。圖為4月18日德州示威者舉行的示威活動。（Reuters）

美國人反禁足

美國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情未有緩和跡象，部份州份延長居家命令，卻引起美國人不滿，群起示威抗議。示威者除了認為措施侵害自由權利之外，也擔心經濟繼續停擺將影響生計……（按此閱讀更多）

圖為4月7日鏡頭下的新加坡榜鵝外勞宿舍的房間，所有身在隔離房的人都有戴上口罩。（Reuters）

星洲外勞宿舍爆疫情

新加坡截至4月18日中午12時已初步確定當天新增942宗新型冠狀病毒肺炎病例，再破單日紀錄最大增幅。當地累計確診個案已達5,992個，衞生部同日發文指出，新增病例絕大多數都是住在外勞宿舍的工作準證持有者。新加坡在2月13日和3月10日曾被世界衛生組織表揚為「防疫典範」，可這個城市國家而今「第二波」疫情爆發的局面，已經變得愈發令人堪憂……（按此閱讀更多）

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加拿大小鎮發生槍擊案

加拿大新斯科舍省（Nova Scotia）發生槍擊案，警方周日（19日）擊斃51歲的懷疑槍手沃特曼（Gabriel Wortman），事件中多人死傷，當地傳媒報道至少10人死亡，其中兩名警員一死一傷。警方指出，沃特曼向多人開槍，行兇時穿著警察制服，惟他並非警員。（按此閱讀更多）

圖為4月19日，加拿大皇家騎警正在新斯科舍省一個油站追捕槍手。（美聯社）

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