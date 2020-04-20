【新冠肺炎】特朗普為何要求大量生產棉花棒？

美國總統特朗普（Donald Trump）4月19日在記者會上表示，會動用《國防生產法》生產摘取檢測樣本的棉花棒。這些棉花棒有何用？在美國又是否面臨供應短缺的問題？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在美國蔓延，特朗普政府希望提升檢測數字，這意味需要大量採摘唾液樣本的長條棉花棒（又稱：採集棒）。衞生及公共服務部（Department of Health and Human Services）助理部長吉羅（Brett Giroir）17日估計，每月需要約450萬次檢測。

採集棒用於採集接受檢驗者的鼻腔或喉嚨取樣分泌物，與市面上的普通棉花棒不同。

新冠肺炎：特朗普4月19日在記者會上表示，會動用國防生產法生產摘取檢測樣本的棉花棒。圖為他當日在會上手持棉花棒。（AP）

疫情「重災區」檢測物資供應短缺，實驗室往往因物資不足而無法檢測，華府要增加檢測數目並不容易。

紐約市最大醫院網絡諾思韋爾醫療保健公司（Northwell Health）實驗室主任布雷寧（Dwayne Breining）指出，由於上周未檢測化學藥品訂單仍未到達，實驗室因此推遲某些測試。

摘取檢測樣本的棉花棒，其實與用於檢測的化學藥品同樣重要，缺一不可。聖路易斯大學（Saint Louis University ）實驗室主任伊斯貝爾（Scott Isbell）指出，實驗室原本能為當地7間醫院提供每日約1000次檢測，但由於棉花棒短缺，實驗室的測試受到限制。

《華爾街日報》指出，伊斯貝爾在最近的一次採訪中曾表示，實驗室僅剩300支棉花棒，而他亦不知下一批棉花棒何時到貨。

新冠肺炎：疫情重災區檢測物資供應短缺，實驗室往往因物資不足而無法檢測。圖為一名專家4月17日在西雅圖一所實驗室進行臨床測試尋找針對新冠肺炎的抗體。（Getty）

當地其他實驗室亦面臨同樣問題。報道翻查資料顯示，另一間實驗室早在3月13日訂購價值約1.3萬美元棉花棒，但供應商美聯實業（Medline Industries Inc.）估計要在5月18日才能到貨。

在檢測資源不足及分配不均等問題下，美國愈來愈多呼聲希望，聯邦政府能更努力介入，解決這些問題。美國智庫凱托研究所（Cato Institute）健康政策分析師卡農（Michael Cannon）指出，甚至自由主義者也希望政府能幫助與病毒鬥爭。

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