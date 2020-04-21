【新冠肺炎】美國反居家令示威起衝突：想要共產主義就去中國

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美國上周多地爆發示威，抗議政府因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情實施居家令。科羅拉多州丹佛（Denver）4月19日有醫護人員阻止示威者駕駛車輛堵路，雙方發生衝突。示威者指，「想要共產主義就去中國。」

美國《華盛頓郵報》4月20日報道，科羅拉多州數百名市民驅車趕往位於州首府丹佛市的議會大樓，要求州長波利斯（Jared Polis）解除禁令。

在丹佛市中心一個繁忙的十字路口，汽車喇叭聲震耳欲聾，一名男子穿着藍綠色的醫院工作服，戴着N95口罩，沉默而堅定地站路口，擋住路中央的交通。

在這位男子的對面，一名身份不明的金髮女子從一輛銀色道奇（Dodge）汽車的車窗探出頭來。女子朝他喊道：「這是一個自由的國家，自由的國度」，並拿出寫有標語的自製海報。她大叫：「如果你想要共產主義，就去中國。去中國。」（Go to China if you want communism. Go to China.）

丹佛當地電視台9news網站報道，丹佛一名護士亞歷克西斯（Alexis）看到示威的影片後說，「我覺得（示威）就像向醫護人員摑了一巴掌。」她指，示威者揮舞國旗，合理化自己的觀點，證明為了自己可以享受生活，別人的生命安全可以置若罔聞，讓人感覺是種倒退。

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