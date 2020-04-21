【新冠肺炎】美國反居家令示威起衝突：想要共產主義就去中國

美國上周多地爆發示威，抗議政府因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情實施居家令。科羅拉多州丹佛（Denver）4月19日有醫護人員阻止示威者駕駛車輛堵路，雙方發生衝突。示威者指，「想要共產主義就去中國。」

美國《華盛頓郵報》4月20日報道，科羅拉多州數百名市民驅車趕往位於州首府丹佛市的議會大樓，要求州長波利斯（Jared Polis）解除禁令。

在丹佛市中心一個繁忙的十字路口，汽車喇叭聲震耳欲聾，一名男子穿着藍綠色的醫院工作服，戴着N95口罩，沉默而堅定地站路口，擋住路中央的交通。

在這位男子的對面，一名身份不明的金髮女子從一輛銀色道奇（Dodge）汽車的車窗探出頭來。女子朝他喊道：「這是一個自由的國家，自由的國度」，並拿出寫有標語的自製海報。她大叫：「如果你想要共產主義，就去中國。去中國。」（Go to China if you want communism. Go to China.）

Two nurses, who have witnessed first hand the toll Covid is taking in Colorado, stood up and peacefully counter protested. Here is how they were treated. I had join them. pic.twitter.com/iJnNcqZxSv — Marc Zenn (@MarcZenn) April 19, 2020

丹佛當地電視台9news網站報道，丹佛一名護士亞歷克西斯（Alexis）看到示威的影片後說，「我覺得（示威）就像向醫護人員摑了一巴掌。」她指，示威者揮舞國旗，合理化自己的觀點，證明為了自己可以享受生活，別人的生命安全可以置若罔聞，讓人感覺是種倒退。