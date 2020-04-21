【新加坡疫情】李顯龍延長局部封鎖措施至6月　籲民眾單獨出行

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球繼續蔓延，新加坡疫情惡化，連續兩天出現超過1000宗新確診病例。總理李顯龍4月21日在新聞發布會上宣布，為防止疫情擴散，將原本實施到5月的局部封鎖措施，將延長到6月1日，同時希望將人流和接觸減到最低。

新冠肺炎：新加坡的新冠肺炎疫情大爆發，新增病例多數是居住在外勞宿舍的工作簽證持有人。圖為4月21日一名外勞坐在宿舍外。（Reuters）

新加坡4月7日起實施封鎖措施，原定至5月4日結束，但由於疫情擴散，當局決定將實施延長到6月1日。期間所有提供非必要服務的工作場所將關閉。

李顯龍當日透過電視及電台發表全國講話，表示以目前疫情來看，新加坡不可能在現階段完全解除所有封鎖措施，讓一切恢復正常。

李顯龍：外出時也應單獨出行

他呼籲，民眾除了外出購買食物或日用品，否則應該留在家；外出時也應單獨出行，避免成群結隊或者一家人出門。李顯龍強調，這不單是守法問題，而是要公眾避免在社區內走動，將人流量及接觸減到最低，這樣才能保護所有人。

李顯龍稱，希望民眾明白長痛不如短痛，要先阻斷病毒傳播，才有可能重啟經濟。政府會繼續幫助企業及員工度過困難時期。他又承諾一旦成功減少社區感染，就可進一步作調整，考慮放寬一些措施。