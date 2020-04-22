中日外長通話　討論新冠肺炎疫情及朝鮮局勢

中日外長4月21日晚舉行電話會談，雙方就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）、海洋爭端以及朝鮮局勢等議題交流。但針對此次會談，中國方面新聞稿缺失了部分重要內容。

針對新冠肺炎疫情等國際關心問題，中日外長在2020年4月21日通電話。圖為2019年11月25日，中國外交部長王毅（左）在東京與日本外務大臣茂木敏充共同會見記者。（新華社）

日本外務省網站4月21日指出，日本外務大臣茂木敏充21日晚，應中方提議，與中國外交部長王毅通電話，談話持續約1小時。

針對新冠肺炎問題，茂木敏充表示：「包括民間在內兩國互援頻繁，給予我們勇氣。」兩國外長還同意迅速共享疫情防控教訓與見解，在推動更便利進出口口罩等防疫物資以及援助發展中國家上進一步合作，以防止疫情感染擴大。

另一方面，據日本外務省網站與日本放送協會（NHK）報道稱，茂木敏充還針對中國在南海島嶼設立新行政區一事發表看法。他對地區不穩定動向表示擔憂，並且再次抗議中國在尖閣諸島（中國稱釣魚島）海域的行動。

此外，據日方消息稱，由於近期流出朝鮮最高領導人金正恩身體狀況堪憂的相關消息，茂木敏充和王毅就朝鮮局勢互相交流了意見。

值得注意的是，中國外交部網站針對此次中日外長通話，僅提及了新冠肺炎疫情一事，未提及海洋爭端與金正恩身體狀況問題。

但據中國外交部網站顯示，王毅同茂木敏充通電話時強調要防止將病毒政治化，他說：「一些對中國的無端指責和抹黑不具任何建設性。與新冠病毒本身相比，製造分裂和仇恨的『政治病毒』更具破壞性，應引起各國高度警惕。」