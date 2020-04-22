金正恩傳術後情況危殆　韓國青瓦台：無跡象顯示他有恙

美國有線新聞網路（CNN）報道，朝鮮最高領導人金正恩身體健康接受手術後情況「非常危險」。韓國青瓦台4月21日表示，未發現朝鮮有異常動靜。韓聯社引述青瓦台高官指，金正恩目前身處地方城市。

青瓦台發言人姜珉碩稱，就金正恩健康是否出現問題，目前沒有可以提供的信息。青瓦台高層官員則透露，據其所知，金正恩和親信目前停留在地方城市，沒有迹象顯示他身體有恙。

該名官員說，朝鮮勞動黨、軍部和內閣均未出現進入緊急狀態的迹象，金正恩看似仍在正常活動。有人估計金正恩可能停留在妙香山一帶，但官員否認。

韓國國會情報委員長、共同民主黨籍議員金敏基同日也表示，聽取國家情報院報告和綜合各種因素推斷，目前金正恩身體無恙。他說，根據國情院報告，韓國和美國正就此共享情報並密切關注相關動向，目前尚無可以透露的資訊。

美國有線新聞網路（CNN）4月20日援引一名美國知情官員報道，美國政府正在關注金正恩術後病情危急的消息。韓國《每日朝鮮》報道援引朝鮮內部消息人士報道，金正恩4月12日接受心血管手術。

中國外交部發言人耿爽在例行記者會上表示，看到一些新聞報道，但不知道消息源何在。耿爽表示，中朝是山水相連的友好鄰邦，中方願同朝方一道，推動中朝關係不斷地向前發展。

金正恩4月15日罕有缺席太陽節參謁錦繡山太陽宮活動，引來各方對金正恩健康狀況的猜測。