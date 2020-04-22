美國原油組織斥中國未兑現承諾　致信白宮要求對華施壓

美國獨立原油生產組織4月21日向特朗普（Donald Trump）政府致信，要求對中國展現強硬態度。理由是中國未能兑現在兩年內增購524億美元美國能源的承諾，反而正在向俄羅斯和沙特阿拉伯大量購買原油。

受到疫情和國際競爭影響，美國原油行業目前處於嚴峻時期。圖為位於德克薩斯州帕米亞盆地的原油鑽井平台。（Reuters）

彭博社4月21日報道，美國勘探與生產委員會（American Exploration and Production Council，AXPC）向美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）致信稱，「中國在2020年年初的幾個月內只購買了少量美國原油，卻增購了沙特阿拉伯和俄羅斯原油。」

AXPC主席布雷德伯里（Anne Bradbury）在信中稱：「中國政府必須與值得信賴的貿易伙伴美國維持良好關係，而不是增購俄羅斯和沙特阿拉伯原油。」

布雷德伯里還對萊特希澤表示：「我們行業正處在關鍵時期，必須採取一切可能的措施來減輕原油供過於求和減少美國獨立生產商所面臨的儲存能力問題，尤其是要讓中國承擔對美國的貿易義務。」

報道稱，特朗普政府發誓要遏制失業潮，並通過刺激資金和其他措施拯救原油行業。目前，全球原油供應過剩已導致油價出現歷史性暴跌。