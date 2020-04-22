日媒：朝鮮自2019年已為金與正代理金正恩職務做準備

日本《讀賣新聞》4月22日報道，朝鮮自2019年起已準備讓金正恩胞妹金與正執行代理職務的準備，指出可能是為讓繼任舖路。

金正恩病重：金與正自2019年起多次出席公開場合，愈來愈接近權力中心。圖攝於2018年7月，金與正出席韓朝板門店會議。（Getty）

《讀賣新聞》引述韓美日消息人士報道，朝鮮在2019年勞動黨中央委員會大會時決定，一旦金正恩因死亡或無法執行領導工作時，將由金與正代為執行。

報道點出金與正擁有朝鮮重視的「白頭山血統」，也是金正恩在瑞士留學期間最信任的親人。金與正原任黨宣傳部，在2019年改任擁有人事決策權的組織指導部第一副部長。報道指出，未來以金與正名義作出的黨內或軍政決策將會增多。

金與正在3月3日及22日，以個人名義出席與韓國的會談；她亦在21日，跟隨金正恩前往視察飛彈試射，均顯示金與正愈來愈接近權力中心。

報道未有說明相關安排與最近有傳金正恩病危報道的關係，但報道特意指出根據1月訪問朝鮮的法國醫療團體，金正恩的高血壓及糖尿病等問題正在惡化。

疑5年體重暴增40公斤 24張金正恩「發福」前對比後圖（點圖放大瀏覽）：