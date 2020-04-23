【新冠肺炎・最新疫情】全球超過262萬宗確診　意大利逾2.5萬死

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球多國蔓延，美國、西班牙、意大利、法國、德國和英國的確診個案已超越中國，本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

全球：根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月23日上午7時38分，全球新增確診病例62,371個，累計確診病例為2,623,415個，新增死亡病例6,043個，累計死亡病例176,984個。全球痊癒人數累計有709,694人。

美國：根據約翰斯・霍普金斯大學即時統計數字，截至香港時間4月23日上午7時38分，美國確診個案增至839,675宗，新增15,889宗。死亡個案達46,583宗，增加1,738宗。痊癒個案達77,366宗。美國已有4,466,559人接受檢測。

意大利：民防局4月22日公布新增437宗死亡個案，比前一日的534宗減少，累計增至25,085宗。新增確診個案從前一日的2,729宗增加至3,370宗，累計增至187,327宗。現有病例連續第3日下跌，從107,709宗減至107,699宗。留醫深切治療部人數持續減少，現有2,384人。康復人數從前一日的51,600人增至54,543人。

法國：衛生部4月22日公布新增544宗死亡個案，累計增至21,340宗。確診個案增加1,827宗，增至119,151宗。連同療養院的36,709宗可能個案，全國有155,860宗個案。留醫患者人數連續第8日下跌，從4月13日的32,113人大幅減至29,741人。留醫深切治療部人數減至5,218人，比起4月8日高峰的7,148人大幅減少，也是連續第14日下跌。

西班牙：衛生部4月22日公布新增435宗死亡個案，增長率維持於2%左右，累計增至21,717宗。確診個案增加4,211宗，增至208,389宗。

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德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）4月22日公布數據顯示，該國新增2,237宗確診個案，累計增至145,694宗。單日新增個案連續2日上升。死亡個案增加281宗，累計增至4,879宗。

新加坡：衛生部4月22日表示，截至當天中午，新增病例為1,016宗，這是當地連續第三天新增確診超過1,000宗。當地總病例突破1萬，升至10,141宗。衛生部表示，在新增的病例中，多數是住在外勞宿舍的外地勞工，另有15人是新加坡公民或永久居民。

印度：根據衞生部數據，截至4月22日早上8時，印度過去24小時新增1,383個確診病例，累計病例接近2萬個，增至19,984個。死亡個案新增50個，累計640個。全國有3,870人康復出院。

泰國：泰國4月22日新增15宗確診個案，累計增至2,826宗。單日新增個案呈現持續減少的趨勢。死亡個案增加1宗，累計增至49宗。

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韓國：中央防疫對策本部4月23日公布，截至當地時間當天零時，韓國確診病例新增8宗，累計確診案例數增至10,702宗。該國的單日新增病例再次跌至個位數，而且連續5天少於15宗。死亡病例新增宗2，累計增至240宗。康復並解除隔離的病例新增134宗，累計8,411宗。

日本：日本國內4月22日新增448宗確診個案，累計增至11,976宗。停泊長崎縣的郵輪有34名船員確診。連同郵輪「鑽石公主號」的乘客和船員，日本確診個案達12,688宗。日本新增12宗死亡個案，累計增至308宗。新增死亡個案其中3宗來自千葉縣，3宗來自神奈川縣。

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