【新冠肺炎】譚德塞：病毒將長期存在　呼籲美國重新考慮撥款

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周三（23日）表示，西歐國家的疫情已漸趨穩定，但在非洲及中南美洲等地區則有上升趨勢，情況令人擔憂；他強調，重啟全球旅遊業必須小心管理，目前大部分國家仍處於疫情大流行的初期，而病毒將長期與人類共存。

譚德塞說：「大部分國家仍處於疫情大流行的初期，一些在較早前爆發疫情的國家亦開始有復發的跡象。我們還有很長的路要走，因此不能犯錯，這種病毒會將長期與我們共存。」

譚德塞亦稱，希望特朗普（Donald Trump）政府會重新考慮暫停撥款資助世衛的決定，並再次支持世衛的工作繼續拯救生命，希望明白這是一項重要投資，而且不只是幫助各國，對美國本身亦有好處。世衛緊急項目負責人瑞安（Michael Ryan）則表示，希望美國只是暫停撥款60天。

瑞安亦指各方有必要找出帶有病毒動物的起源，否則疫情隨時再發生，因此世衛準備與聯合國糧食及農業組織（Food and Agriculture Organization，FAO）及世界動物衛生組織 （World Organisation for Animal Health，OIE）合作，並向中國政府提出協助。

不過美國國際開發署（Agency for International Development）助理署長巴薩（John Barsa）表示，華府會審視世衛將來是否仍以目前模式運作，同時研究在組織外另外尋找合作伙伴，進行疫苗開發等重要工作，並確保其援助行動不受干擾。

（綜合報道）